Plano de expansão da Caixa prioriza estados do Nordeste

Responsável pelos pagamentos de programas de transferência de renda do governo de Jair Bolsonaro (PL), como o Auxílio Brasil, a Caixa Econômica Federal vai priorizar estados do Nordeste – governados por partidos de esquerda – na ampliação de sua rede de atendimento com a abertura de novas unidades. A instituição financeira prevê o lançamento, neste ano eleitoral, de 84 agências na região: 70 de varejo e 14 de agronegócios. A região Norte terá 61 novas unidades; Sudeste, 52; Centro-Oeste, 40; e Sul, 31.

O Maranhão, comandado pelo comunista Flávio Dino, terá 27 novas unidades. Governado pelo petista Camilo Santana, o Ceará terá 18 novas agências da Caixa; seguido por Pernambuco (13), estado governado pelo PSB, partido que faz oposição a Bolsonaro.

À Coluna, a Caixa informa que “este processo está baseado em avaliação técnica, que considera a viabilidade financeira, por meio dos planos de negócios das unidades, e a função social do banco”. E complementa, ecoando o discurso do Planalto: “A Caixa passará a prestar atendimento em microrregiões ‘historicamente desassistidas’ do país”.