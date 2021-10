Piti eleitoral

“É inaceitável, repito, inaceitável a proposta de indiciamento de deputados desta Casa”, bradou no plenário o presidente da Câmara, Arthur Lira

O “piti” do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL/foto), com duras críticas à CPI da Pandemia do Senado e defesa incisiva aos colegas que figuram na lista de possíveis indiciamentos, foi interpretado como mais uma ofensiva do deputado para se reeleger e permanecer no comando da casa em 2023.

Corporativismo

“É inaceitável, repito, inaceitável a proposta de indiciamento de deputados desta Casa”, bradou no plenário. O projeto de reeleição em 2023 também passa pela abertura do gabinete presidencial da Câmara aos deputados de oposição.

Porta aberta

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, Lira inclusive já sinalizou aos opositores que poderá analisar Projetos de Decreto Legislativo (PDLs) que questionam atos do Planalto. Recentemente, líderes do PT, PSB, PDT, Psol, PC do B e Rede denunciaram que 86 PDLs foram devolvidos por Lira com a canetada de “inconstitucionalidade insanável”.