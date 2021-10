Palácio x Miranda

Denunciado pelo PTB ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado entrou na mira do deputado Gilberto Abramado, parlamentar relator do caso

Pivô de denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, de que ele sabia da tentativa de venda superfaturada da vacina Covaxin, o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF/foto) vai cair em desgraça na vendeta dos bolsonaristas.

Denunciado pelo PTB ao Conselho de Ética da Câmara, o deputado entrou na mira do deputado bolsonarista Gilberto Abramado (Republicanos-MG), parlamentar relator do caso. Para piorar a situação do delator que não apresentou provas, os Bolsonaro têm maioria no Conselho.