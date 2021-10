Operação Madrinha

Maria Amélia Doces, Salão Luiza Coiffeur e Derela Modas (empresas de amigos da primeira-dama supostamente favorecidas no Pronampe)

A bancada do Novo na Câmara cobra do Ministério da Economia explicações sobre o suposto favorecimento de empresas ligadas à primeira-dama, Michelle Bolsonaro, na concessão de crédito empresarial pelo BB e Caixa no âmbito do Pronampe. Está no requerimento (1229/2021), ao qual a Coluna teve acesso.

Primeira-dama S.A.

Questionam ainda se as empresas Maria Amélia Doces, Salão Luiza Coiffeur e Derela Modas (empresas de amigos da primeira-dama supostamente favorecidas) acessaram crédito no âmbito do Pronampe e o tempo que decorreu entre o protocolo da proposta de financiamento e a sua deliberação.