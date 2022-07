Motoristas podem denunciar postos que não informarem comparação de preços

Os motoristas ganharam um canal de denúncia do abuso do preço dos combustíveis praticados por postos nas ruas e estradas.

O governo federal lançou um site para quem quiser denunciar os estabelecimentos que não cumprirem o decreto que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro – e desde segunda-feira já monitora alguns denunciados, em capitais e interior, e deve enviar fiscais da ANP aos estabelecimentos.

O formulário para denúncia é disponibilizado pelo Ministério da Justiça e pode ser acessado por meio do link: http://denuncia-combustivel.mj.gov.br/. Através do canal, os consumidores poderão informar o nome do posto, localização e se está fixado em local visível o preço dos combustíveis cobrado no dia 22 de junho e o preço atual.