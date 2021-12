MME e ANEEL blindam o golpe da conta de luz

O Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ignoram pedidos de explicações, enviados pela Coluna há duas semanas, sobre os erros no cálculo das contas de luz da população, entre 2017 e 2020, identificados pela Controladoria-Geral da União (CGU). Não se posicionam sobre qual o impacto médio decorrente desses erros nas contas de luz e qual o seu valor global; quais concessionárias do serviço público de distribuição de energia tiveram as tarifas impactadas e qual o valor que os consumidores de cada concessionária pagaram a mais. Muito menos como será feita a devolução dos valores cobrados indevidamente.