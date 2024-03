MDB, os Barbalho e as eleições de 2026

Os caminhos eleitorais que levam às chapas de 2026 passam por scripts dentro do MDB. O partido quer voltar ao protagonismo, mesmo desunido, na eleição presidencial. E para isso a sua ala governista, ainda não muito forte, pretende lançar o governador do Pará, Helder Barbalho, ou a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MS), como vice na chapa de Lula da Silva. E Geraldo Alckmin? Segundo estes articuladores, é certo que ele deve disputar o Governo de São Paulo. Esse plano do MDB passa também pela família Barbalho, que voltou a ter um poder nacional. O patriarca, Jader, apesar de afastado por saúde, é senador eleito. O filho homônimo é ministro das Cidades, e o filho Helder está à frente do Pará, sede da COP30.

O escolhido

charge por @izanio_charges

Chefe do PSD, Gilberto Kassab escolheu o deputado Antonio Brito (BA) para disputar sucessão de Arthur Lira na presidência da Câmara. Tenta agora aval para ser “oficializado” como candidato do Governo. Rui Costa (Casa Civil) e o senador Jaques Wagner (PT-BA) avalizaram. Na troca, PSD vai dar cabeça de chapa ao PT nas eleições deste ano na Bahia.

União nacional

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A eleição do advogado Antônio Rueda para o comando do União Brasil trouxe um fôlego ao partido que mais cresce, no contraponto ao PSD que se tornou lulista, conta quem avalia de perto o cenário. Rueda vai priorizar candidatos às prefeituras nas grandes capitais. Uma exceção será o Rio de Janeiro, onde deve fechar com Eduardo Paes.

Livre mercado

A Indústrias Nucleares do Brasil conseguiu economia milionária na conta de energia ao negociar no livre mercado, para atender a Fábrica de Combustível em Resende (RJ). Foram R$ 8,5 milhões a menos na conta. A INB quer expandir o modelo para outras unidades, aproveitando a queda de até 89% no valor do quilowatt-hora na praça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sonho de Lira

Um ministério ficou distante para Arthur Lira, mas ele sonha em presidir a CCJ a partir de 2025. Ocorre que os ministros de Lula querem dificultar. Já o chefe, não.

Hotel boutique

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma pequena amostra de como cidades históricas estão valorizadas no mercado imobiliário. O comprador pagou R$ 15 milhões por 1 hectare ao lado da matriz em Tiradentes (MG). Vai erguer hotel boutique.

Tropa de elite

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma equipe da Indústrias Nucleares do Brasil (INB) vai realizar atividades de reabastecimento de combustível nuclear em três usinas nos EUA, entre 16 de março e 21 de maio. O objetivo da missão é compartilhar e trazer boas práticas, garantindo a aplicação do estado da arte na prestação de serviços similares nas usinas de Angra-1, Angra-2 e, futuramente, Angra-3.