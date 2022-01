Irmão de Levy já tem maioria para destituir viúva do fundador do PRTB

O PRTB vive uma autofagia a cada dia pior para decidir que caminho trilhar em 2022.

Irmão do falecido fundador Levy, Júlio Fidélix conseguiu reunir a maioria dos delegados e fundadores para destituir a presidente do partido, a viúva Aldineia Fidélix, que tem a companhia de casal de filhos na Executiva Nacional.

O grupo de oposição tem novos nomes para o comando. Não há certeza de que, a se confirmar em Ata e no TSE, o eterno nanico andará de mãos dadas com o presidente Jair Bolsonaro e com o vice-presidente Hamilton Mourão – por ora filiado, mas com um pé na porta de saída.