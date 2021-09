“É um golpe na sociedade”, diz idealizador da Ficha Limpa sobre PL que derruba inelegibilidade

A vergonhosa decisão do plenário do Senado em afrouxar a Lei da Ficha Limpa, aprovando projeto de lei que derruba a pena de inelegibilidade para quem for condenado com pagamento de multas por crimes eleitorais ( leia aqui ) já rende repercussão no meio jurídico.

Ex-juiz idealizador da Ficha Limpa, que barrou muita gente enrolada com a Justiça nas eleições, Márlon Reis reclama à Coluna:

“Essa medida do Congresso, composto por uma maioria que conta com o apoio do Governo Bolsonaro, é um golpe no anseio da sociedade por transparência e integridade na gestão da coisa pública. Não nos deixaremos abater. Precisamos preservar essa lei que é uma conquista de todos os brasileiros”.

Já existe um forte movimento suprapartidário para tentar convencer o presidente Bolsonaro a não sancionar o projeto aprovado na última quarta-feira.