Discurso de 100 dias do Governo focará em obras de mobilidade e infraestrutura

O vindouro evento dos 100 dias do Governo federal focará em obras de mobilidade e infraestrutura, conforme documento de posse da Coluna (veja no site). O Ministério dos Transportes, por exemplo, informou que injetou R$ 1,4 bilhão em obras nas BR-116 (BA), BR-163 (PR) e outras, e que avança em revitalização de 251 km.

O de Portos e Aeroportos liberou R$ 69 milhões para melhorias nas pistas de Itacoatiara (AM), Joaçaba (SC) e Maués (AM). O Ministério de Minas e Energia, de Alexandre Silveira, criou o Sistema Permanente de Gerenciamento de Crises, e promete R$ 3 bilhões para linhas de transmissão e subestações em oito Estados.

Vem pra(o) Caixa

As agências da Caixa Econômica Federal em Londrina, Maringá e Cascavel, cidades-pólo do Paraná, custam caro, muito caro ao Governo. O banco vai pagar R$ 50 milhões à Lince Segurança Patrimonial (contrato nº 2097/2023) para serviços de vigilância das dependências e de pessoas apenas nas unidades destas cidades. Haja… caixa.

Olheiro em Natal

O ministro da Justiça, Flávio Dino, que visitou há dias a capital Natal onde presos tocaram terror nas ruas, de dentro das celas, sabe o que é presídio sem controle. Quando assumiu o Governo do Maranhão, descobriu que um perigoso detento tinha a chave da cela, e saía da cadeia toda noite, voltando a hora que quisesse.

Tão longe, tão perto

Ex-governador do DF, Rodrigo Rollemberg (PSB) assumiu a Secretaria de Descarbonização no Ministério da Indústria e Comércio, nas mãos do PSB, mas está de olho num julgamento do TSE que pode lhe dar uma vaga para deputado federal nos próximos dias.

Não só a ele, também a outros sete que tiveram mais votos que os titulares que entraram pelo cociente eleitoral.

Vigia contra aloprado

Depois dos atos criminosos do 8 de janeiro, agora quatro vigias se revezam 24 horas no terraço do Congresso Nacional para evitar invasão de aloprados. Só a Câmara dos Deputados já gastou R$ 52 milhões com empresa de vigilância desde 2021.

Pauta industrial

A Confederação Nacional da Indústria lança hoje a 28ª edição da Agenda Legislativa da Indústria. O documento reúne 139 projetos, dos quais 12 prioritários na Pauta Mínima da Indústria. Entre eles a Reforma Tributária, o aprimoramento da lei do licenciamento ambiental, a regulamentação do mercado de crédito de carbono, a modernização do setor elétrico.

“A reindustrialização é imprescindível para o Brasil voltar a crescer de forma consistente e sustentável”, diz o presidente da CNI, Robson de Andrade.