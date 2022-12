Dino almoça com ministro Gilmar em Brasília

As novas mesas do Poder vindouro nos restaurantes de Brasília já começam a esboçar os cardápios do que pode vir de afinidades para o Judiciário em 2023. Não se sabe ainda qual foi o assunto a dois. Fato é que o futuro ministro da Justiça do Governo de Lula da Silva, Flávio Dino, e o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, foram vistos em almoço numa mesa de canto ontem no restaurante da ASBAC em Brasília.

Aquela forcinha

Logo após o anúncio de Lula, os novos ministros receberam ainda dentro do auditório os primeiros pedidos de “uma forcinha” de militantes do PT que querem ser nomeados em cargos de confiança. “A gente precisa estar aqui para ser lembrado”, disse um dos candidatos a vaga ao deputado Márcio Macêdo, que assumirá a Secretaria-Geral da Presidência.

Josué deixou lacuna

A definição de Geraldo Alckmin como ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio contraria a promessa inicial de Lula da Silva, de que ele não teria outro cargo além da vice-presidência. Petistas comemoram o afastamento do ex-tucano do núcleo duro do Governo. Já auxiliares de Alckmin classificam a missão como prestígio. Lula brincou com a situação: “se não arrumo trabalho, ele vai me dar dor de cabeça”. A vaga seria de Josué Gomes, hoje presidente da Fiesp, que declinou do convite.

Saidinha paulista

Com a chegada das festas de fim de ano, tem início também as “saidinhas” de Natal e ano novo de alguns apenados. Neste ano, segundo dados da Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, o poder judiciário autorizou a saída temporária de 37.947 presos entre hoje (23) e 3 de janeiro. Em 2021, neste mesmo período, 36.688 presos foram beneficiados com a “saidinha” e cerca de 4,44% não retornaram para as celas.

Mesa inflacionada

Alguns itens da ceia de Natal podem ficar de fora da mesa dos brasileiros neste ano por causa da inflação. Levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas aponta que a Cesta aumentou 8,53% em 2022, ao custo de R$ 375,96. A Associação Brasileira de Supermercados mapeou as regiões do Brasil que apresentaram maiores variações de preços dos principais produtos de Natal como aves, azeite, espumante, lombo, panetone, pernil, peru, sidra e tender. A região Sudeste apresentou maior alta com 17%, seguida pelas regiões Sul (12,7%), Nordeste (12,6%), Centro-Oeste (5,2%) e Norte (3,1%).

Quatro roda$

A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis aponta que os preços caros das passagens aéreas podem ter influenciado o mercado de locação de carros para viagens domésticas: 15% maior do que no verão do ano passado. Ainda segundo a ABLA, o turismo de lazer e de negócios já são responsáveis pela demanda de 48% da frota total das locadoras.