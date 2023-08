CPI apura presença de estrangeiros em terras indígenas

A CPI das ONGs vai encaminhar hoje à presidente da Funai, Joenia Wapichana, pedido de esclarecimentos e explicações sobre visitantes estrangeiros em território sob jurisdição da entidade como reservas, parques, colônias agrícolas e territórios federais indígenas. Chegaram à comissão informações de ingresso e permanência de estrangeiros nessas terras que se apresentam como cientistas, religiosos, funcionários de entidades assistenciais, entre outros. “Apenas a título de exemplificação, citamos o elevado número de cidadãos canadenses que circulam em áreas indígenas no Norte do Estado do Amazonas”, sublinha o presidente da CPI, senador Plínio Valério (PSDB – AM), no requerimento aprovado.

Recado claro

O megaempresário Abílio Diniz contou a amigos que encontrou-se com Rui Costa, chefe da Casa Civil da Presidência da República, e o provocou: “Peça à turma (ministros) para tirar os projetos da gaveta”. Foi um recado claro de que há dinheiro na praça e os investidores estão esperando oportunidades.

Termelétricas

O consumidor brasileiro pode ser afetado por mais uma medida com impacto na conta de luz. Em evento que acontece no Rio de Janeiro, o Gas & Energy Week, a Associação das Transportadoras de Gás (ATGás) vai defender taxar as termelétricas a gás não vinculadas à sua malha de gasodutos. Hoje, essas usinas geram energia elétrica sem o custo da tarifa de transporte. A ATGás se pronunciou a respeito, e esclareceu que vai submeter à ANP proposta de tarifa preferencial, que reduz o custo fixo das térmicas conectadas ao Sistema de Transporte de Gás Natural. A proposta já foi apresentada em caráter preliminar à Abraget.

Sensível

Bombardeado após votos contrários à posição de setores da esquerda, o ministro do STF Cristiano Zanin pode atenuar ou acentuar as críticas no julgamento do marco temporal das terras indígenas que será retomado hoje. Sinalizou que “é sensível à causa” e “tem se dedicado a estudar o processo” à comitiva de indígenas de Roraima que esteve em seu gabinete.

Provocação

No Fórum Esfera Brasil do Guarujá, no último fim de semana, o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, fez papel de defensor do Governo que busca aquecer a economia. Provocou o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, a tirar da gaveta IPOs de empresas parceiras e clientes na Bovespa. Lembrou que há dois anos não se faz IPO.

Reparação

Ex-ministro Carlos Marun critica o presidente Lula e a tentativa do partido de devolver o mandato da petista. “O voto do relator Saulo Bahia, aprovado por unanimidade no TRF1 foi no sentido de que Dilma não poderia responder por improbidade por atos praticados no decorrer de seu mandato – no caso dela só um processo de impeachment, que foi o que aconteceu”, afirmou à Coluna.