Concorrência dentro de casa

A sino-indonésia Paper Excellence parece disposta a tudo para impedir a expansão da Eldorado Brasil Celulose. Até mesmo votar para que sua arquirrival J&F Investimentos coloque mais de R$ 1 bilhão no bolso. O caso curioso ocorreu na assembleia de acionistas da Eldorado, realizada na última terça-feira (30). Paper e J&F disputam 100% da Eldorado na Justiça, mas por enquanto a estrangeira tem 49,5% das ações e a brasileira 50,5%. Nos seis anos de litígio, ambas sempre votaram para que a Eldorado não distribuísse dividendos às acionistas, reservando o lucro para futuros investimentos. Mas bastou a J&F sinalizar que apoiaria o início imediato do projeto de expansão da Eldorado, há duas semanas, para a Paper mudar de ideia e defender que os R$ 2,3 bilhões de lucro da empresa de celulose em 2023 fossem distribuídos às acionistas – mais de R$ 1 bilhão para cada.

No páreo

O deputado Antônio Brito (BA) avisou que continua pré-candidato a presidente da Câmara. Diz que tem o total apoio da bancada do PSD, seu partido, e de frente suprapartidária, inclusive simpatia de boa parte dos evangélicos – que também podem apoiar Marcos Pereira (Republicanos-SP).

Clã Barros

Sílvio Barros, irmão do deputado Ricardo Barros – ex-ministro da Saúde e ex-líder de Lula da Silva, Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro – surge como potencial candidato à prefeitura de Maringá, 3ª maior cidade do Paraná já governada pelo irmão em dois mandatos. Sílvio tem 50% das intenções de votos, segundo a Paraná Pesquisas.

Rota Pacheco

Engendra-se no Palácio a nomeação do senador Rodrigo Pacheco (PSD) para forte ministério – fala-se em Indústria & Comércio – tão logo ele deixe a presidência do Senado.

Esqueceram de mim

Vejam o custo político de ser oposição: O staff do governador Romeu Zema (Novo-MG) foi avisado em cima da hora da visita do presidente Lula da Silva a Nova Lima, para inaugurar fábrica de insulina.

Vertedouro eleitoral

O general Luna e Silva, ex-diretor da Usina de Itaipu no Governo Bolsonaro, filiou-se ao PL e será candidato a prefeito de Foz do Iguaçu. Vai disputar com candidato apoiado (discretamente, claro) pela atual gestão petista da binacional.