Com Bolsonaro longe, Michelle ganha vitrine política em Brasília

As aparições recentes em eventos políticos de Michelle Bolsonaro começam a esboçar uma vitrine política-eleitoral para a ex-primeira dama do Brasil com um efeito colateral inevitável para o marido: o seu ocaso político. Ela desfilou paparicada ontem pelo Senado Federal em pleno dia de eleição para a Mesa Diretora no Congresso. Aliados mais entusiastas da esposa de Jair Bolsonaro lembram sua desenvoltura no palanque durante a caravana eleitoral Mulheres com Bolsonaro, ano passado, lotando praças e salões em capitais. Ainda é cedo para citar uma potencial candidatura a qualquer cargo – Flávio Bolsonaro e Tarcísio Freitas são as opções futuras para as urnas – mas é inquestionável que a agenda pública não deixa de ser um teste.

Sem pregação

Deputados da centro-direita comemoram uma Portaria conjunta da FUNAI e da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde sobre as atividades vindouras na Terra Indígena Yanomami em Roraima. O Parágrafo 11 proíbe atividades religiosas de qualquer credo, por parte do Governo e ONGs ligadas à administração federal com atuação na aldeia, assim como “uso de roupas com imagens ou expressões religiosas”.

Equação governista

Jair Bolsonaro acompanha com especial atenção a disputa de Jonathan de Jesus (Republicanos-RR) para vaga de ministro do TCU. Jonathan tem o ex-presidente como um padrinho na Câmara. Virou também a Geni de Brasília depois da indicação ao Tribunal. Curiosamente muitos deputados do PT apoiam seu nome, mas se fingem de mortos quando confrontados sobre a ligação dele com Bolsonaro. A adesão do PT a Jonathan está relacionada com a promessa de o Republicanos compor a base de Lula.

Ah, Brasil..

A despeito da Operação Lava Jato, que trouxe um sopro de esperança sobre o combate ao crime do colarinho branco, o Brasil ocupa a 94ª colocação no Índice de Percepção da Corrupção de 2022 , feito pela Transparência Internacional. De 0 a 100, o País alcançou apenas 38 pontos, mesma nota obtida nas duas edições anteriores do índice. O Brasil ficou empatado com Argentina, Etiópia, Marrocos e Tanzânia.

Apagão

Novamente ontem parte da capital amapaense ficou no escuro no meio da tarde. Os apagões têm sido constantes em Macapá, basta um temporal aparecer – e eles são muitos, todo mês, na região amazônica. Na Copa da FIFA houve um susto em pleno jogo da seleção do Brasil. A Equatorial Energia, concessionária que cuida do Estado, avisou que por conta das fortes chuvas ontem houve registros pontuais de desligamentos, e as equipes foram para as ruas.

Apetite de Pet

Charge por @izanio_charges

Um levantamento do Sebrae aponta que o ramo de lojas de animais e pet shops foi um dos mais buscados como Ideia de Negócios em 2022. O Brasil é o 3º do ranking mundial na população total de animais de estimação. Segundo o Sebrae, o 1º semestre de 2022 contabilizou mais de 18 mil empresas abertas nas atividades voltadas ao comércio varejista de animais vivos e artigos e alimentos para animais de estimação.