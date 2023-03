CNJ vai analisar uma bomba do judiciário paulista

Candidato à vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowsky, o ministro do Superior Tribunal de Justiça Luis Felipe Salomão, corregedor nacional de Justiça, terá uma bomba para desarmar nas próximas semanas.

Uma sentença concedida em um importante caso na área do direito empresarial teria sido escrita por alguém de fora do judiciário e entregue pronta para uma juíza de 1ª instância em São Paulo. Apurações realizadas por uma das partes do caso mostram estreitas ligações entre a juíza e a pessoa autora da sentença.

O documento passou por uma perícia e demonstrou que o texto não teria sido redigido pela magistrada. O caso será enviado ao Conselho Nacional de Justiça, o mesmo que acaba de afastar Marcelo Bretas, juíz responsável pela Lava Jato no Rio de Janeiro.

Banco em chamas

Os perfis sindicalistas e ligados a partidos de esquerdas de novos dirigentes do Banco do Brasil e Caixa têm incomodado muita gente dentro das instituições. Há regras de meritocracia atropeladas, dizem fontes dos dois bancos.

A nova presidente do BB, Tarciana Medeiros, não foi diretora regional, como a prevê praxe interna, antes de ascender. Colegas cintam que o vice de Governo do BB, José Ricardo Sasseron, sempre foi mais um bancário sindicalista que funcionário atuante nas agências.

Superministro

O chefe da Casa Civil de Lula da Silva, o ex-governador da Bahia Rui Costa, tornou-se o ministro mais poderoso do Governo. Não só pela interface do Palácio com colegas, mas em especial pelo controle da Agência Brasileira de Inteligência. Ele retirou a ABIN do escopo do GSI e puxou para seu gabinete. Vai comandar o Conselho Consultivo do Sistema Brasileiro de Inteligência, que o próprio criou. Em suma, Rui Costa será o homem mais bem informado do Brasil – o 2º será Lula, que receberá dele os reports.

Vamos a la playa…

O Brasil é mesmo o País da piada pronta. Secretários municipais de Defesa Civil de algumas capitais se reuniram para debater combate a desastres ambientais no conforto de um hotel em… Punta del Este, balneário famoso do Uruguai.

Ninguém pisou em São Sebastião (SP) para ajudar ou aprender com o trabalho voluntário após as enchentes. A Carta de Punta prevê a criação de um Fórum de Secretários para debater desastres.

Decolando

Empresários estrangeiros estão de olho no potencial turístico de Porto Seguro, no litoral Sul da Bahia. A região é conhecida por seus famosos balneários como Arraial D’Ajuda, Trancoso, Santo André e Caraíva, com dezenas de quilômetros de praias exclusivas.

O aeroporto lota todos os dias. Um grupo anunciou um aeroporto novo, com pista para operação internacional. Ontem, dois jatos de alcance intercontinental – um do México (XA-FUF) e um dos EUA (N165QS) – taxiaram com gente importante para passear.

Franquia$

O balanço anual da Associação Brasileira de Franchising revela que o faturamento do setor de franquias no Brasil cresceu 14,3% em 2022, e fechou o ano com R$ 211 bilhões movimentados. Em 2021, o setor havia faturado R$ 185 bilhões. No ano passado, o setor registrou ainda expansões expressivas em número de redes e empregos.