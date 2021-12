Candidato a imortal, governador do Piauí subsidia academia

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), está consolidando o caminho para sua imortalidade – a cultural. Mira uma cadeira na Academia Piauiense de Letras. O Diário Oficial do Estado deu a letra com a destinação, pelo governo do petista, de subvenções sociais de R$ 180 mil para a APL (neste e no ano que vem) – antes do 1º turno da disputa, na qual ele ficou por um voto da imortalidade.

Wellington Dias concorre a uma das vagas com o falecimento de dois imortais, e o 2º turno será agendado pela academia. Dias é exímio escritor desde os anos 80, com cinco livros editados. O primeiro foi “Maria Valei-me” (1984), e o último é “A Melancia do Presidente” (2018). Nenhum deles o alçou à imortalidade. Por ora.