“Caminho da Prosperidade” de Bolsonaro 2018 fica no papel

Uma leitura atenta à proposta de governo do então candidato Jair Bolsonaro em 2018 – batizada de “O Caminho da Prosperidade” – mostra que dezenas de promessas não saíram do papel.

O documento contém 81 páginas e logo na apresentação prometia “um governo sem toma lá-dá-cá, sem acordos espúrios”. Quase quatro anos depois, o Planalto virou refém do Centrão, com direito a orçamento secreto e cadeiras no primeiro escalão do Governo.

O plano também falava em “imprensa livre”. Em 2020, foi revelado que o governo Bolsonaro fez monitoramento de jornalistas críticos à sua gestão. Nos últimos anos, foram inúmeros os ataques do presidente a jornalistas, inclusive com ameaça de agressão física.

O então candidato Bolsonaro também jurou que faria os ajustes necessários para garantir crescimento com “inflação baixa e geração de empregos”. Atualmente, o Brasil tem a maior inflação dos últimos 26 anos.