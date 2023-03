Brasil registra aumento nos casos de estupro, furto e lesão seguida de morte

Um balanço nacional da Segurança Pública em 2022, feito pela Coluna: o Brasil registrou em ocorrências por tipo de crime cerca de 52 mil estupros, 197.526 furtos de veículos, 33.602 homicídios dolosos (quando há intenção de matar), 529 lesões corporais seguidas de morte, 216 roubos a instituições financeiras, 10.941 roubos de cargas, 123.141 roubos de veículos, 1.051 roubos seguidos de morte (latrocínio) e 27.850 tentativas de homicídios.

Em relação a 2021, houve aumento nas ocorrências de estupro, furto de veículo e lesão corporal seguida de morte. E houve queda nos demais. Os dados são do Ministério da Justiça, e correspondem ao período de janeiro a novembro. Os números do último mês do ano e de 2023 ainda não estão disponíveis.

Na linha

Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, entregou à Casa Civil um escopo do que já realizou nestes três meses. Entre obras de linhões e novas subestações prometidas, avisou que criou um comitê de gerenciamento de crise energética para apoio ao Operador Nacional do Sistema, e que recuperou 23 torres de linhões atingidas por vândalos.

É um pouco do que Lula da Silva vai mostrar no balanço dos 100 dias.

“Capital social”

A filantropia premiável – modalidade do segmento de capitalização que destina parte de sua arrecadação para instituições filantrópicas – está entre os maiores financiadores de projetos sociais do Brasil.

Em 2022, um total de R$ 1,48 bilhão foi destinado a instituições, crescimento de 12% sobre o ano anterior, de acordo com a Federação Nacional de Capitalização (Fenacap).

Charge por @izanio_charges

Risco no turismo

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), presidida pelo deputado Paulo Alexandre (PSDB-SP), chamou para si a responsabilidade de mobilizar entidades do trade turístico sobre a nova regra que vai obrigar o visto para cidadãos de Austrália, Canadá, Japão e Estados Unidos entrarem no Brasil a partir de 1º de outubro.

Há uma preocupação de vários setores de que o turismo no País vai ser prejudicado. Haverá debates com representantes do MTur, Itamaraty, CNC e ABIH.

E agora?

Antes de embarcar para a China na segunda-feira, o presidente Lula da Silva deixou um dever de casa para os ministros que vão ficar: quer um dossiê completo na Casa Civil na 1ª semana de abril, para ler e preparar seu discurso sobre os 100 dias de Governo.

Ele quer lotar o Palácio até dia 10 e focar no Novo PAC. O problema é que muitas obras que estão em fase de conclusão ou avançando foram investimentos de… Jair Bolsonaro.

Grita dos juros

A redução do teto de juros dos consignados dos aposentados e pensionistas do INSS, de 2,14% para 1,70% /mês, decidida pelo Conselho da Previdência, é encarada internamente pelo Governo como um pontapé para redução geral dos juros da economia, a despeito da gritaria dos bancões que interromperam os créditos.

Mesmo que o BC não tenha ainda reduzido a Selic, palacianos acreditam que será questão de tempo.