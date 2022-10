Brasil & mundo

Estados Unidos, União Européia e Ásia estão mais preocupados obviamente com as consequências sócio-geográficas e econômicas em seus mercados no atual cenário do que com o resultado da eleição no Brasil – ainda um gigante, mas que não chama mais atenção nos últimos anos e cuja relação internacional esmoreceu. No último dia 28 de setembro, a seis dias da eleição do 1º turno, o presidente Jair Bolsonaro telefonou para o chanceler do Itamaraty Carlos França. Falaram sobre como o mundo está vendo o Brasil neste pleito, independentemente de quem vencerá a eleição para presidente. O mundo perdeu o interesse pelo País e segue em stand by.

La Escuela

Um recém-formado em Medicina pela Escuela Latinoamericana de Havana sofre para ter o direito de clinicar no Brasil. E isso mostra que o MEC está de olho nesses formados no exterior. O cidadão Marcelo Barbosa teve seu pedido rejeitado duas vezes pelo Conselho Nacional de Educação. Tentou revalidar o diploma pela Universidade Federal de Pernambuco. Com a negativa, migrou para a Federal do Maranhão. Em vão.

Candidato às 24h

Charge por @izanio_charges

Bolsonaro entrou de cabeça na sua campanha na tentativa de reeleição. Nos últimos 30 dias cumpriu só quatro dias de agendas no Palácio do Planalto. No dia 4 de outubro, dois após o resultado do 1º turno, teve um último encontro com o atual vice, já eleito senador, Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

Assédio no MMA

O Ministério do Meio Ambiente esconde processo administrativo contra um ex-funcionário protegido por Ricardo Salles. O cidadão de Brasília foi demitido por assédio moral e sexual, e continua blindado, sem o nome divulgado. As diligências correm internamente, com variados depoimentos. A assessoria não detalha, mas o nº do PAD é 2992/2022 e o Processo é o de nº 02000.001801/2022-31.

Radiografia da OAB

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil fez um raio-x da entidade: 50,4% dos advogados do Brasil estão no interior, enquanto 49,6% nas capitais. O País tem cerca de 1,3 milhão de profissionais registrados. Entre os Estados com maior número de advogados inscritos no interior estão SC (75,38%), MG (65,86%), RJ (60,06%), RS (58,71%), PR (58,63%) e SP (57%). A região Norte tem as unidades da Federação com a maior concentração de advogados nas capitais: Boa Vista (98,71%), Rio Branco (89,7%), Macapá (89,47%).

Praça reaquecida

A 1ª edição da Pulso dos Pequenos Negócios, do Sebrae e IBGE, revela que os pequenos negócios recuperaram o faturamento em agosto, e estão com nível de receita 3% superior em comparação com o mesmo mês de 2021.Dentre as empresas, 38% apresentaram aumento de faturamento, 25% mantiveram o nível e 28% relataram perdas no período.