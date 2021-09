Bolsonaro: socos à mesa

Irritado com a falta de articulação, Bolsonaro já acionou ministros para apresentar nomes que poderão substituir líderes e vice-líderes

As recentes derrotas do Governo no Congresso Nacional tiraram (novamente) o presidente Bolsonaro do sério. Deputados e senadores derrubaram nesta semana uma dezena de vetos assinados pelo mandatário. Entre eles, o veto total ao projeto que proíbe despejo e desocupação de imóvel durante a pandemia.

Vem demissão aí

Irritado com a falta de articulação, Bolsonaro já acionou ministros para apresentar nomes que poderão substituir líderes e vice-líderes nas duas Casas. Além de tentar azeitar a articulação, a intenção do presidente é afagar (ainda mais) parlamentares do Centrão, que já têm lista de potenciais candidatos.