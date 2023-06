Bolsonaro já articula candidaturas ciente da inelegibilidade

Certo de que vai ficar inelegível até 2031 na ação em julgamento no TSE, o ex-presidente Jair Bolsonaro já trata de articular candidaturas nas principais capitais a fim de manter o voto do bolsonarismo criado na onda da campanha de 2018. Hélio Negão, o deputado federal, e General Braga Netto são suas apostas para cargos majoritários no Rio de Janeiro. O filho Carlos Bolsonaro pretende se lançar a federal, e o herdeiro “zero um” Flávio deve tentar a reeleição para o Senado ou articular candidatura ao Governo. A esposa Michelle será a aposta do PL para uma das duas vagas ao Senado do DF. Para a Presidência o caminho ficou aberto para o governador paulista Tarcísio Freitas (Republicanos). É a única aposta potencial de hoje com chances de peitar Lula da Silva – que, na avaliação de Bolsonaro, tentará, sim, a reeleição com certeza.

Bilateral hermano

Não vai tão mal o comércio bilateral do Brasil com a Argentina, apesar da crise no país vizinho: A Coluna levantou os dados: Os produtos mais importados da Argentina são caminhões (18%) e automóveis (17%). Já o que o Brasil mais exporta para os hermanos é a soja (13%), acessórios para veículos diversos (10%) e automóveis (9,8%).

Brasil-Venezuela

Os adubos ou fertilizantes químicos (exceto fertilizante bruto) são os produtos mais importados da Venezuela pelo Brasil: somam 49% das importações. O alumínio aparece em 2º lugar com 22%. Em contrapartida, as gorduras e óleos vegetais representam 16% das exportações para lá; e os produtos comestíveis e de preparações, 15%.

Na estratosfera

Um grupo de deputados e senadores está bolado com os preços das passagens aéreas das três grandes companhias que têm os tradicionais pontos de venda no Anexo 4 da Câmara em Brasília. A despeito de todos os subsídios ao querosene de aviação e outras vantagens, as empresas estão cobrando para julho até R$ 3 mil por trechos curtos de 1h ou 1h30 de voo. Um assalto aéreo (no chão).

Ele vem aí

Idealizador da expressão ESG (Environmental, Social, and Governance), que ganhou os compliance de grandes empresas do mundo e virou regra de conduta em muitas do Brasil, o jornalista Paul Clements-Hunt fará uma palestra em Brasília, em agosto, na 4ª edição da InterForensics (Conferência Internacional de Ciências Forenses). É o evento bienal da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais (APCF).

Além-Pará

O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (CONAMP), Manoel Murrieta, de Belém, foi escolhido para assumir uma cadeira na diretoria na International Association of Prosecutors (IAP), em setembro. A IAP funciona como órgão consultivo da ONU e é a primeira vez que um promotor da Região Amazônica ocupa um cargo de diretoria da entidade.