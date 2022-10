Abstenção no Nordeste preocupa staff de Lula

O staff de Lula da Silva (PT) está muito preocupado com a votação do 2º turno no Nordeste – onde ele liderou os votos com grande vantagem contra Jair Bolsonaro (PL) – e o risco de alta abstenção pela desmobilização dos deputados e senadores já eleitos. Foram eles quem alavancaram a votação com a militância nas ruas. Como não há mais campanha pra os proporcionais, é esperado que parte do eleitorado da região também se desmobilize sem a presença na praça dos outrora candidatos de centro-esquerda. Há um esforço do PT nos Estados para conclamar o povo às urnas, com ajuda de prefeituras aliadas para facilitar o transporte público para as seções no dia 30.

Novo ataque

Jair Bolsonaro vai levar para os debates nas TVs a operação da PF contra o governador tampão de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), afastado do cargo a pedido do MPF. É um tiro certo nos desafetos Renan Calheiros, padrinho de Dantas – que é palanque de Lula. Bolsonaro quer usar a operação da PF para associar Dantas à corrupção e ao PT (Ele é acusado de.. “rachadinha” na Assembleia Legislativa em 2017 quando deputado).

Vergonha nacional

A nova “lista suja” de empregadores de “trabalho escravo” no Brasil, levantamento do Ministério Público do Trabalho e do sindicato de Auditores-Fiscais, revela novos 95 patrões na vergonhosa posição no mercado desde maio. Agora, são 183 ao todo no Brasil. Foram resgatados 685 operários no campo e em galpões de regiões metropolitanas. O último número, de abril, era de 89 empregadores nessa lista.

Mar adentro

A economia vai retomando o ritmo de anos anteriores do pré-pandemia. O comércio marítimo cresceu 25,2% no 3º trimestre de 2022, com saldo positivo acumulado do ano em US$ 79,1 bilhões, segundo levantamento da Associação de Terminais Portuários Privados. Houve crescimento de 15,1% em relação ao mesmo período de 2021. Já as importações somaram US$ 60,2 bilhões, alta de 41,7% em relação ao ano passado.

Clonagem e roubo

Não há dúvida que em se tratando de guerra virtual os russos são os melhores do mundo no combate a vírus. A russa Kaspersky, de cibersegurança e privacidade digital, revelou há dias que 20% dos brasileiros já tiveram seu cartão de crédito utilizado sem autorização por terceiros – em suma, roubados. Na América Latina, os brasileiros (69%) são os que menos acreditam nos riscos de cadastrar dados de cartão em apps ou sites.

Estabilidade

O Indicador de Atividade do Comércio da Serasa Experian revelou que as vendas do varejo físico no Brasil marcaram leve alta de 0,1% em setembro, frente ao mês anterior. Mesmo que muito tímido, é o segundo registro positivo consecutivo: em agosto o índice registou expansão de 1,5% – o que mostra estabilidade do setor na praça.