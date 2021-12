CocreationLab, o ecossistema de pré-incubação do DF

CocreationLab, o maior programa de pré-incubação do Brasil, chega no Distrito Federal para ajudar futuras startups e empreendedores a tirar suas ideias do papel.

O Ecossistema do Distrito Federal recebeu em 2021 o CocreationLab, um novo ator para ajudar futuras startups e empreendedores a tirar suas ideias do papel, desenvolve-las e torna-las realidade.

Para conhecer mais sobre o CocreationLab, o maior programa de pré-incubação do Brasil, falei com sua coordenadora regional no Distrito Federal, Victória Porto.

– Victória Porto, o que é o CocreationLab?

O CocreationLab é o maior laboratório de ideação do país focado em inovação aberta – cocriativa – e operacionalizado como processo de pré-incubação orientado pela metodologia TXM.Business, desenvolvida no LOGO – Laboratório de Orientação da Gênese Organizacional – da Universidade Federal de Santa Catarina e idealizada pelo prof. Luiz Salomão.

A pré-incubação é orientada por mentorias, workshops e palestras e, busca aprimorar a visão dos potenciais empreendedores em relação a sua ideia de negócio, criando um escopo validado sobre as necessidades do mercado, o problema, o plano de negócio, o público-alvo, as principais demandas sociais da região, a dependência de uma reestruturação ou até mudança do primeiro perfil apresentado do projeto.

Os processos são desenvolvidos ao longo de, no mínimo, 5 meses, impulsionados pela divulgação e o lançamento de Editais, que estimulem a inscrição de interessados, avaliem as ideias apresentadas e o potencial de destaque da equipe candidata no ecossistema de inovação.

O programa é 100% gratuito e arquitetado por uma estrutura híbrida, a qual associa o virtual e o presencial, e consolida-se como via local de atuação por meio de polos de cocriação, isto é, laboratórios de inovação, coworking e ideação, direcionados para as equipes selecionadas nos editais, mas abertos à sociedade, em geral.

– Quando e como surgiu o CocreationLab?

O Cocreation Lab é um programa de ideação, orientado pela TXM-Methods, que foi iniciado como um projeto de extensão da UFSC em Junho de 2016, em Florianópolis-SC, com sua primeira unidade localizada no mezanino do Museu da Escola Catarinense.

Em 2019, tivemos a primeira expansão, inaugurando o Cocreation Satc em Criciúma-SC e, em seguida, abrindo também os Cocreation Labs em Caçador-SC e em São José-SC.

Ainda no mesmo ano, apresentamos nossa metodologia no edital de solução de mercado do SEBRAE-SC onde tivemos aprovação e fomos incluídos na “prateleira” de serviços da instituição.

Até então, já haviam sido pré-incubados cerca de 85 projetos nos Cocreation Labs, oferecendo grande potencial de crescimento ao setor da Economia Criativa, Tecnologia, Sustentabilidade, Gastronomia, Design, Artes e Turismo no estado catarinense, e, também, em nível nacional.

– Qual o objetivo do CocreationLab no Distrito Federal?

O objetivo principal da proposta é animar e fortalecer o ecossistema de inovação do Distrito Federal e Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (RIDE-DF), em consonância com o Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060, por meio da criação de uma rede híbrida de laboratórios de ideação de negócios inovadores.

– Como está estruturado o CocreationLab no Distrito Federal?

O projeto Cocreation Lab DF surge como um modelo pioneiro de integração e incentivo ao empreendedorismo do Distrito Federal.

Composto pela Metodologia TXM, a proposta de implementação foi destaque no Edital 03/2019 da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), compondo o ranking de propostas vencedoras no Chamamento Público para Celebração de Termos de Fomento com Organizações da Sociedade Civil.

Nesse contexto, a iniciativa foi selecionada para receber recursos e efetivar ações na região.

Inicialmente, foram implantados quatro laboratórios criativos, de ideação e pré-incubação, no Distrito Federal, em seu conjunto nomeados como “quadrilátero da inovação”.

A localização das estações de cocriação foi pensada de modo estratégico, no Plano Piloto- Ipê Branco, no Gama- Ipê Roxo, em Samambaia- Ipê Rosa e em São Sebastião- Ipê Amarelo, localizados respectivamente, no CDT/UnB, na FGA/UnB, no IFB/Samambaia e no IFB/São Sebastião.

A novidade a partir do segundo edital de turmas foi o estabelecimento de mais uma parceria, dando espaço para o nosso quinto polo, no SebraeLab/Biotic, nomeado como Ipê Verde.

É válido ressaltar que os nomes dos polos cocriativos é uma homenagem ao Ipê, árvore presente em todas as suas cores na região, a qual também floresce na seca.

– Quem são os principais parceiros e colaboradores do CocreationLab DF?

O projeto é financiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa (FAP-DF) e desenvolvido em consórcio pela Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), a Universidade de Brasília (UnB) e o Instituto Federal de Brasília (IFB), agora, contando com novo parceiro o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-DF).

– Qual a importância do CocreationLab DF para o empreendedorismo e a inovação do DF?

São diversos os reflexos positivos que podemos esperar do programa CocreationLab DF, entre eles:

• Sistematização da geração de ideias inovadoras no DF, com consequente potencialização da geração de empreendimentos;

• Formação de ideias maduras e com potencial de sucesso ao serem transformadas em empreendimentos sólidos e qualificados, com perspectivas para gerar inovações, soluções e terem longevidade no mercado;

• Desenvolvimento de novos negócios capazes de atrair investimentos internos e externos para aquecimento da economia local;

• Aumento da arrecadação de receita do governo do Distrito Federal a partir de empresas tecnológicas;

• Criação de empresas inovadoras nas Regiões Adminsitrativas e na RIDE, de forma a gerar emprego e renda fora de Brasília;

• Seleção de ideias inovadoras consonantes com as realidades, dificuldades e oportunidades particulares a cada região do DF e municípios da RIDE.

– Onde o CocrationLab DF quer chegar?

O CocreationLab busca atender a todas as Regiões Adminsitrativas do DF e transferir a metodologia para alguns municípios da RIDE, derrubando muros das universidades, promovendo integração entre os diversos setores- sociedade civil, governo, Academia e empresas públicas- alçando estratégias plurais de implementação e capacitação que retornem soluções e desenvolvimento local às comunidades atendidas, a partir do estímulo ao empreendedorismo e à inovação.

– Como os empreendedores e os inovadores podem participar desse ecossistema?

Para mentes criativas que desejam por sua ideia no papel e fazer parte desse insurgente ecossistema de inovação, nós temos uma ótima oportunidade! O nosso segundo Edital está com inscrições abertas, até o dia 06 de fevereiro de 2021.

Essa será a segunda rodada de turmas no Distrito Federal e qualquer pessoa pode inscrever sua ideia e, caso tenha seu projeto selecionado, terá acesso gratuito a mentorias com profissionais do mercado, palestras, encontros, seminários e muito networking ao longo de cinco meses.

Conheça o edital no endereço https://cocreationlab.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Edital-DF-2.docx.pdf.

As Inscrições podem ser realizados pelo endereço https://inscrever.txm.business/.

Victória Porto

Coordenadora Regional Cocreation Lab DF pela TXM. Bacharela em Gestão de Políticas Públicas pela Universidade de Brasília, com especialização na área de Gerenciamento de Projetos.

Atua na amplificação do impacto socioeconômico, por meio de ações intersetoriais, da comunicação ativa com atores da sociedade civil e da criação de soluções inovadoras de mercado.

Contato: [email protected]

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vict%C3%B3ria-porto-31481813a/

Prof. Manfrim, L. R.

Fanático em Gestão Estratégica (Mestrado). Obcecado em Gestão de Negócios (Especialização). Compulsivo em Administração (Bacharel). Consultor pertinente, Professor apaixonado, Inovador resiliente e Intraempreendedor maker.

Explorador de skills em Gestão de Pessoas, Gestão Educacional, Visão Sistêmica, Holística e Conectiva, Marketing, Inteligência Competitiva, Design de Negócios, Criatividade, Inovação, Empreendedorismo e Futurismo.

Coautor do Livro “Educação Empreendedora no Distrito Federal”. Colaborador no Livro “O futuro é das CHICS: como construir agora as Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas e Sustentáveis”.

Navegador atual nos mares do Banco do Brasil, Jornal de Brasília, Arena Consulting Brasil e Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis. Já cruzei os oceanos da Universidade Cruzeiro do Sul, Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), Nova Didáttica Educação e Desenvolvimento, Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro-SP (IMESB), Cia Paulista de Força e Luz (CPFL), Nossa Caixa Nosso Banco, Microlins SP, Sebrae DF e Governo do Distrito Federal.

Contato para palestras, conferências, mentorias, hackathons e pitchs: [email protected]

▲ Linkedin – Prof. Manfrim

