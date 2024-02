Terror argentino, “O Mal que nos Habita” é desesperador e angustiante

Longa-metragem surpreende pelo jump scares em meio a uma epidemia de possessões

O cinema de gênero começou bem o ano, geralmente filmes que abordam a possessão e não são poucos, são carregados de clichês, ou seja uma pessoa é possuída e entra alguém da igreja com artefatos religiosos contra a entidade. Esse não é o caso de “O Mal que nos Habita”, novo longa-metragem argentino que chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (1).

O filme acompanha dois irmãos que encontram um homem possuído por um demônio, prestes a dar à luz ao mal que carrega, em uma aldeia remota. Na tentativa de se livrar do homem misterioso que os coloca em risco, eles acabam ajudando a libertar o que ele aprisiona.

A trama do roteirista e diretor Demián Rugna elimina a questão religiosa desde o começo. Não existe uma solução depositada em uma entidade superior, a igreja não existe. Só por esse aspecto a produção já inova do sub-gênero do terror. Outro ponto que foge do padrão do sobrenatural, é que os protagonistas não ficam parados esperando o mal, eles correm, fogem e vão atrás dos que amam.

Para fugir por completo da narrativa esperada surge uma personagem contra essa entidade que, antes, só poderia ser derrotada por um padre ou freira, uma história esperta. Contudo deixa algumas pontas soltas no meio do caminho, isso não atrapalha em nada seu objetivo de mostrar o desespero humano dentro de uma situação assustadora.



Demián Rugna ainda inova nos momentos de jump scares, os sustos não são nada esperados, o diretor usa as crianças nas cenas certas, com um toque do cinema independente como câmera tremendo e é claro a iluminação escura já esperado para esse tipo de filme.

Conclusão

“O Mal que nos Habita”, não tem o melhor dos finais, deixa algumas possibilidades em aberto. Ainda assim é desesperador e assustador na medida certa, além dos protagonistas que passam uma mensagem atual dos longas de terror, ou seja, fugir.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Demián Rugna;

Roteiro: Demián Rugna;

Elenco: Ezequiel Rodríguez, Demián Salomón, Silvina Sabater E Luis Ziembrowsk;

Gênero: Terror

Duração: 99 minutos;

Distribuição: Paris Filmes;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z