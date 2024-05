Ryan Gosling e Emily Blunt estrelam uma deliciosa comédia de ação em “O Dublê”

Um dos papéis de Hollywood é transformar nomes do cinema em heróis, basicamente em 99% dos casos personagens memoráveis dos longas de ação fizeram feitos extraordinários na grande tela e o público deveria acreditar que o ator colocou sua vida em risco, pulando de prédios, saltando de carros em movimento, entrando em tiroteios, a lista é infinita e o trabalho do dublê sempre ficou invisível.

Mas agora a história é outra, dirigido por David Leitch e protagonizado por Ryan Gosling e Emily Blunt, estreia nesta quinta-feira (02) “O Dublê”, que coloca em evidência o verdadeiro herói em uma trama insanamente maluca.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Baseado na série “Duro na Queda”, sucesso dos anos 1980. O filme acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém, um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno (Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson), protagonista do longa. Mas o convite envolve um grande mistério: Tom está desaparecido e, enquanto grava suas sequências, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples trabalho como dublê.

O diretor David Leitch, para quem não sabe é um ex-dublê que fez vários trabalhos com Brad Pitt, Keanu Reeves entre outros atores, seu primeiro longa-metragem foi com “John Wick – De Volta ao Jogo” (2014), ao lado do também dublê Chad Stahelsk. “O Dublê” não apresenta a melhor ação de Leitch. Na verdade, “Atômica” (2017) fica com essa proeza, embora a nova produção seja um filme mais forte, graças à dinâmica entre Gosling e Blunt.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

O roteirista Drew Pearce criou um romance completamente maluco do século 21. (Destaque para a cena com a música “Back to December” da Taylor Swift. Visualmente falando, Leitch e o diretor de fotografia Jonathan Sela fazem todo o filme ser colorido e brilhante, assim como os anos 1980. Aliás, a proposta do longa mais parece um comercial, tipo Super Bowl ou Comic-Con (Inclusive o marketing está fortíssimo).

São sequências nítidas e meticulosamente claras e iluminadas nas quais as cores se destacam, as faíscas literalmente parecem um show de rock e até mesmo os personagens secundários ganham um realce especial.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

O filme em si tem alguns problemas como a motivação do personagem principal, a trama não explora o Colt por completo: Afinal ele quer morrer? Quer salvar o filme da sua amada? Como assim ele não sente dor? Talvez um flashback resolvesse algumas pontas soltas, isso de forma nenhuma atrapalha a dinâmica do enredo.

As explicações para tudo que o Colt Seavers consegue fazer são as mais absurdas possíveis, mas fazem sentido, claramente o filme faz o papel de explicar tudo que um dublê é capaz de fazer e exemplificar como o fácil e obviamente difícil.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Leitch também é responsável por várias menções nada sutis de como a Academia deveria adicionar uma categoria de dublês no Oscar.

Conclusão

“O Dublê” é um longa muito divertido com uma ótima trilha sonora, participações especiais, um filme dentro do filme que chama muito a atenção. Ele deixa algumas coisas mal explicadas, mas nada que atrapalhe o objetivo de realmente mostrar o verdadeiro herói.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: David Leitch;

Roteiro: Drew Pearce;

Elenco: Ryan Gosling, Emily Blunt, Aaron Taylor-Johnson, Stephanie Hsu, Winston Duke, Hannah Waddingham, Teresa Palmer;

Gênero: Comédia, Ação;

Duração: 125 minutos;

Distribuição: Universal Pictures;

Classificação indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z