“Guerra Civil” é um thriller distópico que questiona e instiga de forma brutal

Estreia nesta quinta-feira (18) um dos longas mais aguardados do ano, “Guerra Civil”, escrito e dirigido pelo cineasta britânico Alex Garland, conta com Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny no elenco. A nova aposta da A24 mostra uma narrativa distópica nos EUA, que voltam sua raiva contra si mesmos no meio de uma guerra civil e acompanha correspondentes jornalísticos em um cenário caótico e destruidor.

Ambientado em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos. Neste cenário, uma equipe pioneira de jornalistas de guerra, onde estão Lee (Kirsten Dunst) e seu colega de trabalho Joel (Wagner Moura), viajam pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. No entanto, o trabalho de registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo.

Foto: Divulgação/Diamond Films

O objetivo do filme é claro desde os primeiros segundos, o jornalista quer a última entrevista do então presidente dos EUA (Nick Offerman) antes que os rebeldes invadam a Casa Branca e a fotojornalista quer sua última foto. E seria ponto mesmo se no caso o caminho até Washington DC não se tornasse uma road-trip com uma selvageria sob humana, pois a racionalidade não está mais presente na vida dos norte-americanos.

Convenhamos que a trama faz uma leve retórica com o ex-presidente e atual candidato às eleições deste ano, Donald Trump, porém esse é o único indício da política dos EUA. Na verdade, o filme foca mais sobre o conflito trágico de um país fracassado. Alex Garland, conhecido por “Ex_Machina: Instinto Artificial” (2014), teve as melhores sacadas para o roteiro que prende o espectador desde o início. Sim, é um longa sobre ação, mas o discurso nas entrelinhas supera qualquer carnificina vista em cena.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Garland cria sequências de combate que são pura selvageria, com uma edição hábil que transmite as imagens quase como uma fotografia. O silêncio aveludado que engloba a trama antes de uma explosão, o som dos pássaros que aparecem antes de uma atitude monstruosa da desumanidade apresentada. (Destaque para a cena encabeçada pelo maravilhoso Jesse Plemons).

O roteiro de Garland não foca nos dramas políticos que causaram a guerra, não de forma alguma. No entanto, registra, de forma assustadora, os momentos mais assustadores de algo que começou por líderes que não estão na zona de fogo.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Os quatro correspondentes de guerra compõem um retrato composto de arquétipos. Lee, vivida por Kirsten Dunst, já perdeu toda a leveza da sua personalidade, se tornou uma profissional fechada. Joel, interpretado pelo brasileiro Wagner Moura, é simplesmente um caçador de emoções. Stephen McKinley Henderson, como Sammy, um veterano jornalista que não aceita a ideia de se aposentar, e a jovem Jessie Cailee Spaeny, que deseja seguir o caminho das suas heroínas do fotojornalismo, mas que ainda se sente horrorizada pela situação que nunca presenciou. Ambos estão apavorados, mas apaixonados pelo seus trabalhos e mesmo com os traumas não conseguem sair da linha de frente.

Quem conhece o trabalho de fotografia dos fotojornalistas, perceberá várias menções como os citados “Clube do Bangue-Bangue”, que foram fotógrafos que atuavam dentro dos townships da África do Sul entre os anos de 1990 e 1994, durante a transição do regime do apartheid. Fora os cortes mostrando as fotos tiradas no meio da viagem, com mortes, armas e afins.

Foto: Divulgação/Diamond Films

Conclusão

“Guerra Civil” capta de maneira calma e controlada, mas de forma assustadora, quase que real, os momentos mais violentos de uma guerra. Não existe certo ou errado, ambos tentam se defender, mas não sabem ao certo pelo que lutar.

Ficha Técnica

Direção: Alex Garland;

Roteiro: Alex Garland;

Elenco: Kirsten Dunst, Wagner Moura, Cailee Spaeny, Stephen McKinley Henderson, Jesse Plemons:

Gênero: Ação;

Duração: 110 minutos;

Distribuição: Diamond Films;

Classificação indicativa: 18 anos;

