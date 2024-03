“Garra de Ferro” é tragédia comovente sobre a maldição dos Von Erich

Zac Efron, Jeremy Allen White e Harris Dickinson interpretam os irmãos que sofreram traumas, dentro e fora do ringue

A luta livre americana sempre foi por si só um grande espetáculo, seja presencialmente ou televisionado o esporte quase que teatral chama atenção naturalmente. Na década de 1980 a família Von Trapp dominava a indústria com garotos gigantes, botas de luta, calções de banho e seu patriarca/gerente. Contudo algo obscuro rondava a família e no meio de tanto sucesso, várias tragédias rodeavam Kevin Von Erich interpretado com excelência por Zac Efron e seus irmãos.

Com estreia marcada para esta quinta-feira (7), o longa baseado em fatos reais, retrata uma história sem humanidade, triste e brutal.

Os inseparáveis ​​irmãos Von Erich, fizeram história no mundo intensamente competitivo do wrestling profissional no início dos anos 1980. A família comemorou grandes sucessos nos esportes, mas também sofreu grandes derrotas. Três dos filhos do Patriarca cometeram suicí*** durante suas carreiras. Através da tragédia e do triunfo, sob a sombra desse pai e treinador dominador, os irmãos procuram a imortalidade neste grande palco do esporte.

Um filme que fala sobre luta livre era de se esperar um grande corte de violência física, porém o diretor e roteirista Sean Durkin, opta por mostrar a carnificina psicológica, que os irmãos Von Erich sofreram na mão do pai. Não é ato o título escolhido para a trama, “Garra de Ferro”, era o nome do golpe que ficou imortalizado por Fritz, pai e treinador, líder de um clã que nunca realmente teve a chance de vencer pois dentro de casa, todos eram perdedores.

Obviamente a masculinidade agressiva está presente, mas fica invisível conforme o espectador acompanha o dia a dia dos irmãos. Aliás o único grau de humanidade é restrita a relação, fraternal dos protagonistas, que sempre se apoiam e comemoram suas vitórias, mesmo competindo entre si para conquistar a preferência do pai.

Uma frase, dita por Kevin, vislumbra a tentativa do pai, para conseguir alcançar o sonho americano. “Mamãe tentou nos proteger com Deus. Papai tentou nos proteger com a luta livre”. Pois junto do sonho existia uma frustração e ambição que não era atingida, a obrigação da conquista agora era dos filhos, não importava como o psicológico dos meninos ficava pelo caminho, eles só precisavam ganhar. E um por um foi tirando a sua vida da sua maneira.

Durkin escolhe excluir um dos irmãos Von Erich, justamente pois o enredo já estava muito pesado. Kevin, vivido por Efron, é o único vivo nos dias atuais. O treinamento do ator para o personagem foi extremamente meticuloso, com ganho de massa muscular e o aprendizado de todos os movimentos, Efron está praticamente irreconhecível. Talvez a melhor atuação da sua carreira.



O destaque também fica para Jeremy Allen White que vive Kerry Von Erich e Harris Dickinson como Davi Von Erich, seus personagens ficam com os cortes mais pesados, visto a forma que ambos morreram, sem o apoio e carinho do pai. Jeremy que brilha na série “O Urso” (2022-presente), sabe equilibrar pausas silenciosas com olhares e muita emoção em cena, uma grande atuação coadjuvante.

As pessoas que conhecem a história da família, vão perceber que o Kevin, vive falando sobre uma maldição, não que seja algo real, palpável para a trama, mas acaba que assim como o personagem o espectador vai entender que todo o desfecho trágico acontece por conta da busca da glória do pai.



O longa é um pouco confuso, por que como é possível ver tanto sofrimento em tão pouco tempo tempo, é sufocante não existe bons momentos e o mínimo que aparece se perde completamente pelo caminho. Não! Não é um filme sobre esporte, mesmo que de certo modo esse seja o pano de fundo é sobre dor, perda e psicológicos destruídos pela própria família.

Conclusão

“Garra de Ferro” é claramente um filme brutal, porém impossível de não ser apreciado, o visual, as lutas e a trilha são formidáveis.

Também é um longa que fala sobre quebrar ciclos e por isso Zac Efron tem o melhor desempenho. Por que não deveríamos questionar e até finalizar algo que está nos destruindo?

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Sean Durkin;

Roteiro: Sean Durkin;

Elenco: Zac Efron, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Lily James, Maura Tierney;

Gênero: Biografia, Drama;

Duração: 130 minutos;

Distribuição: California Filmes;

Classificação indicativa: 16 anos;

