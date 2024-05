“Garfield: Fora de Casa” é uma animação fofíssima com gostinho de lasanha

Um dos gatos mais famosos da cultura pop, Garfield foi criado por Jim Davis em 1978. De lá para cá, já protagonizou dois filmes em live action, além de programas para a TV. Agora, pela primeira vez, o bichano que odeia segunda-feira chega aos cinemas em um longa-metragem completamente feito em animação em “Garfield: Fora de Casa”.

Garfield encontrou o conforto da vida ao lado de Jon, graças à sua esperteza e, claro, apetite. Assim, a vida do gato mais guloso do planeta tem tudo a ver com devorar, principalmente, lasanhas e outras delícias. Só que o preguiçoso bichano leva um susto com a chegada do pai, sumido há anos. Isso porque ele resolve convidar o filho para experimentar uma missão longe do conforto do lar. Garfield fica preocupado, mas leva o parceiro Odie para entrar na roubada junto com ele. E agora, será que essa aventura vai dar certo?

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Um dos principais pontos da nova produção é justamente incluir todos os elementos que consagraram Garfield ao longo dos anos. Geralmente, nas releituras atuais para a telona, a tendência é modernizar os personagens para que as novas gerações se conectem com mais facilidade. No entanto, tudo que o público ama e conhece na personalidade do amado gato está presente, como o amor por lasanha, o ódio por segundas-feiras e até o egoísmo.

Outro destaque fica para o público-alvo. Sim, é uma animação que vai agradar e muito a criançada, contudo sem deixar os adultos entediados. O foco nos personagens principais fica em total equilíbrio com os secundários. Além da ótima química entre Garfield, Jon e Odie.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

O diretor Mark Dindal, que já tinha comandado “O Galinho Chicken Little” (2005) e “A Nova Onda do Imperador” (2000), desenvolveu as sequências de ação da melhor forma possível, destaque para a cena final.

Mesmo com vários desempenhos positivos, a vilã Jinx deixa muito a desejar. A personagem não é intrigante e fica na sombra de clichês do gênero.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Conclusão

“Garfield: Fora de Casa” é uma animação fofa, cativante e recheada de aventuras. Uma ótima opção para toda a família.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Mark Dindal;

Roteiro: David Reynolds;

Elenco: Chris Pratt, Hannah Waddingham, Samuel L. Jackson;

Gênero: Comédia, Ação;

Duração: 102 minutos;

Distribuição: Sony Pictures Releasing; Classificação indicativa: Livre;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z