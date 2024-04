“Evidências do Amor” é uma comédia romântica bem executada com toque cômico

Filmes inspirados em músicas ganharam seu lugar no coração dos brasileiros. Depois de “Eduardo e Mônica” (2020) e “Faroeste Caboclo” (2013), chegou a vez de “Evidências”, composta em 1989 por José Augusto e Paulo Sérgio Valle. A letra se tornou famosa no país inteiro nas vozes de Chitãozinho e Xororó.

Nesta quinta-feira (11), o filme dirigido por Pedro Antônio e protagonizado por Fábio Porchat e Sandy Leah não se prende à canção e aposta em uma abordagem audaciosa para contar uma história de amor com possibilidades infinitas.

A trama acompanha um casal, Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy), que se apaixonam após cantarem a música juntos em um karaokê. Em meio a muitos altos e baixos, o casal acaba terminando, mas um ano após o término, Marco Antônio percebe que todas as vezes que escuta “Evidências”, ele volta às situações do passado, especificamente as discussões que teve com a ex. Determinado a se livrar dessas lembranças indesejadas, ele inicia uma jornada para superar Laura, seguir em frente com sua vida e se livrar dessa maldição.

A primeira vantagem do filme é ficar fora de discussões sobre metaverso ou viagens no tempo. O motivo pelo qual o personagem de Porchat consegue revisitar seu relacionamento nunca é realmente explicado. De certa forma, isso é bom, pois o foco do filme fica no enredo amoroso.

Com uma proposta relativamente simples, o palco para as sequências das questões amorosas funciona sem empecilhos. Um casal que tinha problemas, termina e depois entra em um looping. Parece até confuso, mas não é.

A música não deu muitas possibilidades para o diretor Pedro Antônio, ao lado de seu time de roteiristas. Assim, as chances de criar algo novo acontecem naturalmente. A música, na verdade, é apresentada como algo que não se pode fugir, afinal, já está no subconsciente de várias pessoas.

Porchat, que também assina o roteiro, é um ator com recursos infinitos. Seu tempo no “Porta dos Fundos” só fez bem para seu timing. Ele sabe criar diálogos bobos, porém engraçados, e isso fica ainda mais em evidência quando contracena com a atriz Evelyn Castro (podem esperar bons momentos de risos).

Sandy tem uma boa desenvoltura, embora algumas vezes seja difícil esquecer a pessoa real. Sua personagem tem uma reviravolta interessante no terceiro ato e ganha mais espaço.

Conclusão

Comédias românticas não são uma tarefa fácil. Mesmo com a fórmula que funciona há anos, em “Evidências do Amor”, o gênero saiu vitorioso com uma trama cativante do início ao fim.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Pedro Antônio;

Roteiro: Luanna Guimarães, Álvaro Campos, Pedro Antônio, Fábio Porchat;

Elenco: Fábio Porchat, Sandy, Evelyn Castro, Samya Pascotto;

Gênero: Comédia Romântica;

Duração: 105 minutos;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Classificação indicativa: 12 anos;

