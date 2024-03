Emma Stone se consagra e leva Oscar de melhor atriz por ‘Pobres Criaturas’

protagonista do longa de Yorgos Lanthimos, a atriz agora possui duas estatuetas

Emma Stone se consagrou como uma das melhores atrizes da atualidade. A artista levou para casa a estatueta de Melhor Atriz na 96ª edição do Oscar, que aconteceu neste domingo (10).

Protagonista do longa “Pobres Criaturas” do cineasta grego Yorgos Lanthimos, a artista arrematou a maioria dos prêmios da temporada pela performance como Bella Baxter.



Vale ressaltar que a atriz, já ganhou a mesma categoria, no Oscar de 2017, por “La La Land”

No filme Bella (interpretada por Stone), é trazida de volta à vida após seu cérebro ser substituído pelo do filho que ainda não nasceu. O experimento é realizado pelo doutor Godwin Baxter (Willem Dafoe), um cientista brilhante, porém nada ortodoxo. Querendo conhecer mais do mundo, a jovem foge com um advogado e viaja pelos continentes, exigindo igualdade e libertação. Além de Stone e Dafoe, o elenco também conta com Mark Ruffalo, Jerrod Carmichael, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Margaret Qualley, Kathryn Hunter, Suzy Bemba e Wayne Brett.

Sempre bem-humorada, Emma teve um pequeno problema com o seu vestido Louis Vuitton ao subir no palco, que parece ter sofrido um rasgo, e recebeu a estatueta emocionada. A atriz elogiou as suas concorrentes, Sandra Huller, Lily Gladstone, Annette Bening e Carey Mulligan.

“Esse prêmio também é de vocês”, disse.