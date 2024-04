Dia do jornalista: confira filmes que narram o dia a dia da profissão

Neste domingo, dia 7 de abril, é celebrado o Dia do Jornalista no Brasil. A data em homenagem aos profissionais da comunicação foi criada pela Associação Brasileira de Imprensa, em 1931.

Nas telonas, a profissão do jornalista vem sendo retratada em diversas produções ao longo dos anos, que têm como premissa a produção da pauta, a apuração, a investigação, a entrevista e a publicação. Com o intuito e a missão de informar e levar a informação ao público.

Confira uma lista com produções destinadas à profissão:

Todos os Homens do Presidente

Claro que a lista deveria começar com esse clássico que inspirou gerações. “Todos os Homens do Presidente” é um filme de drama, mistério e investigação lançado em 1976. Sob direção de Alan J. Pakula e protagonizado por Robert Redford e Dustin Hoffman, narra o furo jornalístico do caso Watergate, que levou à saída do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon.

Spotlight: Segredos Revelados

O longa “Spotlight: Segredos Revelados” segue um grupo de jornalistas especiais, que fazem parte do núcleo investigativo do jornal “The Boston Globe”.

A trama aborda o trabalho de apuração de cinco jornalistas que recebem indícios de que padres estariam abusando sexualmente de crianças em Boston, nos EUA, sem punição. A história é baseada em um caso real, o longa foi amplamente elogiado pela crítica e ganhou o Oscar de Melhor Filme em 2016.

Quase Famosos

“Quase Famosos” (2000) narra a aventura de um grande fã de rock de apenas 15 anos que embarca como repórter no ônibus da banda fictícia Stillwater para cobrir a turnê do grupo para a revista ‘Rolling Stone”. (A sinopse mais linda do mundo!).

O filme retrata a realidade do jornalismo imersivo, que muitas vezes é glamourizado, mas a realidade é outra. O longa recebeu cinco indicações ao Oscar e levou o prêmio de Melhor Roteiro Original.

Ela Disse

Protagonizado por Carey Mulligan e Zoe Kazan, “Ela Disse” (2022) acompanha duas jornalistas do New York Times, Megan Twohey e Jodi Kantor, que investigaram décadas de acusações sexuais contra Harvey Weinstein, poderoso ex-produtor de Hollywood. Dirigido por Maria Schrader e escrito por Rebecca Lenkiewicz, o longa é baseado no livro de mesmo nome das repórteres do New York Times.

Por conta da grande reportagem, diversas atrizes e outras mulheres que trabalharam com ele ganharam voz e Harvey Weinstein foi sentenciado a 23 anos de prisão por agressão sexual e estupro em 2020.

O Custo da Coragem

Veronica Guerin (Cate Blanchett) é uma repórter investigativa que publica uma matéria sobre os traficantes de drogas e chefes do crime mais poderosos de Dublin, cidade onde vive. A matéria traz grande repercussão e reconhecimento ao trabalho de Veronica, mas também faz com que ela e sua família passem a sofrer constantes ameaças. Neste longa, é também possível perceber o impacto do jornalismo na sociedade e a importância da profissão.