Bill Skarsgård estrela thriller de ação completamente insano em “Contra o Mundo”

Bill Skarsgård tem se destacado cada vez mais em Hollywood, depois de interpretar o palhaço Pennywise, na duologia de “It – A Coisa”, protagonizar a série “Hemlock Grove” (2013-2015) e estar prestes a estrelar como o personagem titular na reinicialização de “O Corvo”. Agora o ator mostra uma nova vertente para sua carreira como uma verdadeira estrela da ação no novo longa do cineasta Moritz Mohr.

O filme acompanha um “Garoto” (Bill Skarsgård), que jura vingança depois que sua família é assassinada por Hilda Van Der Koy (Famke Janssen), a matriarca de uma dinastia pós-apocalíptica que deixou o menino órfão, surdo e sem voz. Guiado por sua voz interior, que ele pegou emprestado de seu videogame favorito, Garoto foge para a selva e é treinado por um misterioso xamã (Yayan Ruhian), que o ajuda a reprimir sua imaginação infantil e se transformar em uma máquina de morte. Quando ele instaura um caos sangrento nas artes marciais, resultando em uma carnificina, ele se junta a um grupo de resistência para manter seu plano de pé.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Skarsgård está maravilhoso no papel, por conta de seu personagem ser surdo e mudo, sua atuação atinge outro nível, no longa o espectador consegue acompanhar os pensamentos do protagonista de forma tão natural quanto estranha. Uma ótima surpresa para thrillers de ação.

Outro ponto positivo para a trama, além da forte atuação de Skarsgård, é a mistura de violência cômica que lembra várias produções como “Deadpool” (2016), “Scott Pilgrim contra o Mundo” (2010), “Kick-Ass – Quebrando Tudo” (2010), animes e videogames, além, por conta da temática, da franquia “Jogos Vorazes”. Basicamente, os arquétipos de personagens são emprestados de tudo.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

O cineasta Moritz Mohr, que ainda não é tão conhecido, brinca com várias sequências insanas de ação, com muita pancadaria e mortes sangrentas, o visual da produção é muito chamativo, close-ups, câmera lenta são destaques para a sua direção.

Contudo, mesmo com muitos aspectos positivos, o principal deixa a desejar, o roteiro da dupla Tyler Burton Smith e Arend Remmers é uma completa bagunça e se perde no meio de um grande clichê no ato final com flashbacks e revelações, de certa forma isso não prejudica o filme, mas são tantas explicações superficiais que podem deixar a experiência pela metade.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Conclusão

“Contra o Mundo” é um bom thriller de ação que prende desde o início, são tantas situações caóticas que fica impossível tirar os olhos da tela. Bill Skarsgård entra para o protagonismo do gênero com o pé direito, ainda assim é melhor não se prender no roteiro, pois pode haver certa decepção com razão.

Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Moritz Mohr;

Roteiro: Tyler Burton Smith e Arend Remmers; Elenco: Bill Skarsgard, Famke Janssen, Yayan Ruhian, Sharlto Copley, Andrew Koji, Brett Gelman, Jessica Rothe, and Isaiah Mustafa;

Gênero: Ação;

Duração: 111 minutos;

Distribuição: Paris Filmes;

Classificação indicativa: 18 anos;

