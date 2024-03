“Apaixonada” é uma jornada de autodescoberta

Longa nacional protagonizado por Giovanna Antonelli, chega às telonas nesta quinta-feira (7)

Baseado no livro “Apaixonada aos 40” de Cris Souza Fontes, estreia nesta quinta-feira (7), o novo longa nacional “Apaixonada”. Estrelado por Giovanna Antonelli, a produção propõe uma história de recomeços, amor e autodescoberta.

A trama conta a história de Beatriz, uma mulher de 40 anos que percebe o quanto sua vida é monótona. Após alguns acontecimentos chocantes em sua vida pessoal, ela se vê desesperada e diante de uma crise de identidade. A partir daí, ela decide dar início a uma jornada emocionante de autoconhecimento que a leva próximo de todas as paixões que a vida é capaz de oferecer.

Com direção de Natalia Warth, conhecida por algumas novelas, o enredo do longa é uma típica comédia romântica com uma pitada de drama, o espectador vai torcer pela mocinha e aprender com a mesma. O filme mostra como é importante não abandonar seus sonhos, além de destacar o auto amor e a possibilidade de ser feliz com si mesmo.

O roteiro é sútil, contudo é mais superficial, não se aprofundando tanto, outra questão é o ritmo que se perde logo na sua metade.

Giovanna Antonelli encanta na pele da Beatriz, é impossível não gostar da sua protagonista e muito menos abandonar a trama sem saber o desfecho.

A trilha sonora assinada por Rogério Flausino e Marcelo Souza é emocionante e combina perfeitamente com a proposta do filme.



Conclusão

“Apaixonada” é uma comédia romântica encantadora, um pouco clichê, ainda assim deixa um ar de quentinho no coração.



Confira o trailer:

Ficha Técnica

Direção: Natalia Warth;

Roteiro: Ana Maria Abreu, Sabrina Garcia;

Elenco: Giovanna Antonelli, Danton Mello, Polly Marinho, Pedroca Monteiro, Rodrigo Simas; Gênero: Comédia romântica;

Duração: 95 minutos;

Distribuição: Imagem Filmes;

Classificação indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria