Chef Valerio Centonze encanta convidados em jantar na Embaixada da Itália

A coluna À mesa foi convidada – com muita exclusividade – para a homenagem da Embaixada da Itália a ABRAJINTER (Associação Brasileira de Jornalistas da Área Internacional e Diplomática). Com discursos emocionantes, principalmente da presidente da associação, Fabiana Ceyhan, os convidados foram recebidos por um jantar sensacional do chef Valerio Centonze (foto), que serviu um canelone recheado de ricota e espinafre. Além disso, com os seus dotes impecáveis, serviu também uma berinjela maravilhosa. No momento patissier, Valerio fez tudo (literalmente)! Serviu um tiramisù 100% artesanal, onde o próprio chef fez o mascarpone e o biscoito. Mamma Mia, né?!

Valerio também surpreendeu os convidados com uma mousse de chocolate coberta de frutas vermelhas. Foto – Leonardo Resende

Até 50% de desconto em pratos maravilhosos

Programe-se! Um dos eventos de maior sucesso do Taguatinga Shopping voltou! A segunda edição do Quarta Mais Sabor! Agora com mais tempo para aproveitar (até o dia 27 de outubro) pratos e delícias com até 50% de desconto toda quarta-feira. “Ofereceremos uma verdadeira experiência gastronômica aos nossos clientes com ótimos descontos, de 10% a 50% no valor dos pratos, quando comparado aos demais dias da semana. Durante um dia de trabalho, por exemplo, é possível visitar rapidamente o shopping para fazer uma refeição especial”, afirma a gerente de marketing, Maíra Garcia. Entre os restaurantes participantes, está Peixe na Rede (foto), Panelinhas do Brasil, Duckbill Cookies & Coffee e muito mais. Para participar, retire os cupons no shopping ou nas redes sociais!