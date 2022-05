Zezé Di Camargo e Luciano estreiam turnê “50 + 30, a Festa” com Chitão e Xororó

Evento aconteceu em Curitiba e dupla fez homenagem a Breno Silveira

No último sábado (14/5), Zezé Di Camargo e Luciano se uniram a Chitãozinho e Xororó para a estreia de “50+ 30= 80, a Festa”, turnê que consiste em dois shows com cada dupla mostrando os seus grandes sucessos e celebrando as suas sólidas e bem-sucedidas trajetórias. A grande noite tão planejado foi marcada por muita emoção para os irmãos goianos, que fizeram uma homenagem a Breno Silveira, que faleceu na manhã do mesmo dia, e foi o diretor de “2 Filhos de Francisco”, filme que eternizou a história dos artistas.

Sentados na ponta do palco, como que buscando o abraço dos fãs, e visivelmente emocionados, Zezé Di Camargo e Luciano cantaram “No Dia em que sai de casa” e “É o amor”, dedicando belas palavras de gratidão ao diretor e amigo Breno.

Sobre o show “30 anos – É o amor”

Nem Zezé Di Camargo e Luciano sabem muito bem como é que 30 anos se passaram desde que “É o Amor” se consagrou de Norte a Sul do país, sendo, de tempos em tempos, regravada pelas vozes mais plurais da Música Brasileira. Mais que isso: por mais planejamento que tenham traçado nessas décadas, parece espantoso até para eles o fato de estarem em voga de modo tão constante, por todo esse tempo, período que parece um grão na história da humanidade, mas que tem absoluta relevância no quebra-cabeça da vida da gente.

A profundidade que se faz presente nessa história, de certa forma, inspira a ilusão ótica dos painéis de LED que estampam imagens e cenários ao fundo do palco de “30 anos – É o amor”, show que celebra, em grande estilo, a turnê dos 2 Filhos de Francisco em todo o Brasil. “Fazemos uma viagem no tempo. Cantamos músicas que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para cá, mas que o público gosta, sempre cantou e pediu nos shows. Agora, atendemos os pedidos”, afirma Luciano.

Segundo Zezé Di Camargo, no repertório, o público poderá contemplar um pedacinho de cada época da dupla, durante toda a sua trajetória. “É um show especial para os fãs, num lugar em que a gente morre de amores, o palco. “

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

PLAYLIST DO AMOR:

Pra mudar minha vidaSonho de AmorFera Mansa / Nascemos só pra cantar

A ferro e fogoSem medo de ser feliz

um anjoDo seu lado / Tão linda e tão loucaMentes tão bemDou a vida por um beijoPior é te PerderVocê vai ver / Pão de melToma Juízo / Preciso ser AmadoTarde DemaisPra não pensar em vocêEstrada da vida / Do outro lado da cidade / Ainda ontem chorei de Saudade/No dia em que sai de casaÉ o AmorFlores em Vida

SINÔNIMO DE SUCESSO:

São mais de 40 milhões de cópias vendidas. Só no Brasil, somam cerca de 120 shows por ano, com público médio de 30 mil pessoas, enquanto avançam fronteiras pelo mercado latino vizinho ao Brasil, com sucesso esplendoroso. A façanha maior, no entanto, está na permanência constante no top das paradas de sucesso durante esses décadas, Em 2005, quando a dupla emprestou a sua história ao cinema para o longa-metragem “2 Filhos de Francisco”, as bilheterias fizeram jus à saga da família Camargo, com mais seis milhões de ingressos vendidos. Em 2018, eles também estiveram em cartaz com o musical sobre eles, uma produção brilhantemente assinada pela T4F.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A “viagem no tempo”, que agora se apresenta, surge como oportunidade rara, e muito especial em razão da celebração pelos 30 anos de uma história de sucesso, de percorrer toda essa linha do tempo por meio das canções que fazem sua trilha sonora. E, ouvindo todo o repertório, é de se perguntar se realmente se passaram três décadas, ou se tudo parece ter sido cantado ontem mesmo, um pouco pela falta de noção que a velocidade do tempo nos impõe, um pouco pela permanência dessas canções na nossa memória afetiva. Que Bom!