Wesley Calixto faz festa com show do Parangolé em Brasília

O DJ e influenciador faz aniversário na próxima semana e promoverá evento com atrações de peso e convidados de todo o Brasil

A “Farra do Calixto”, acontece na próxima segunda, 5 de setembro, somente para convidados em comemoração ao aniversário de 30 anos de Wesley Calixto. Na lista de convidados, 500 influenciadores de todo o Brasil. Os shows ficam por conta da banda Parangolé, da dupla sertaneja João Bosco e Gabriel e do funkeiro MC Jacaré.

“Eu sempre tive vontade de fazer uma festa assim, estilo carnaval, os convidados de abadá, muita bebida e show de swingueira”, declara Calixto.

Calixto viralizou na internet ao enviar mensagem no direct dos famosos com áudios engraçados, onde muitas foram respondidas. O conteúdo agradou o público e, atualmente, o influenciador já conta com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Em 2021 ficou no top 10 dos artistas mais assistidos no Tiktok.

O local da festa está sendo mantido em segredo.