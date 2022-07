Vini e Bisioli lançam “Chorei na Ligação”, com George Henrique & Rodrigo

A faixa chega ao YouTube e plataformas digitais nesta sexta-feira (15) e faz parte do EP “Dois Sonhos, Uma Realidade”, gravado ao vivo, em Goiânia

A dupla Vini e Bisioli chegou ao mercado musical para embalar os corações dos apaixonados. Já está disponível em todos os aplicativos de áudio e vídeo, a mais nova aposta dos cantores goianos: o single “Chorei na Ligação”, que conta com a participação especial de George Henrique & Rodrigo.

Marcada também pela frase “E aí, cê não é o bichão?”, “Chorei na Ligação”, conta a história de um rapaz que está sofrendo pela ex, resolve ligar pedindo para voltar e percebe que ela está em uma balada.

Além disso, os artistas lançam também outras cinco músicas que fazem parte do EP “Dois Sonhos, Uma Realidade”, gravado ao vivo, em Goiânia (GO). São elas: “Terapia”, “Galega”, “Pé de Meia” e as regravações “Cerveja de Garrafa” e “Madri”. Recentemente, Vini e Bisioli disponibilizaram a primeira música de trabalho da carreira, “Cativeiro”, que segue rumo aos 2 milhões de visualizações no YouTube e tocando em várias rádios do país.