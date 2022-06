Victor Damásio promove evento com lenda mundial do marketing

Victor Damásio, um dos maiores nomes do Marketing Digital do Brasil, está promovendo uma imersão presencial com Jay Abraham, lendário gênio de marketing, conhecido mundialmente como “consultor dos consultores”, renomado especialista em estratégia e crescimento de negócios, com um aumento de lucro estimado em US $30 BILHÕES atribuído ao seu trabalho por seus clientes.

O encontro é seleto e para poucas pessoas, e acontecerá em São Paulo, no dia 12 de junho. Será um dia de Imersão para CEOs e empreendedores qualificados que desejam virar a chave dos seus negócios e aumentar seus lucros de maneira segura.

Jay Abraham é um prodígio do marketing e viaja pelo mundo ajudando a construir e transformar negócios nos cinco continentes. Entre seus principais clientes, estão Tony Robbins, Russell Brunson, Ryan Deiss, Jeff Walker e Victor Damásio, entre centenas de outros nomes de peso.

Um dia inteiro com Jay custa 120 mil dólares. Contudo, Victor Damásio conseguiu essa oportunidade única de um encontro presencial e ao vivo, em que a pessoa terá acesso a ele investindo muito menos.

Segundo Victor, essa imersão é para quem acredita que sua presença no grupo pode contribuir ainda mais para o encontro e que é capaz de aproveitar todo o conhecimento do Jay Abraham, além do networking.

Vale destacar que, graças ao Jay, em abril de 2022, Victor teve seu negócio listado pelo Financial Times como a 94ª empresa de maior crescimento nas Américas.

E não é só no mundo do marketing digital que Jay atua. Alguns dos principais players de diversas indústrias têm o seu acompanhamento, como a empresa de doces número 1 da China e o maior grupo de cirurgia estética do Japão.

Agora, imagine o que Jay Abraham pode fazer por qualquer negócio em apenas um dia!

Se ficou interessado em saber mais sobre o evento, acesse:

www.JayNoBrasil.com.br