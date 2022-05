Vermelhão, o amaro do Gusttavo Lima, terá versão pronta para beber em lata a partir de 21 de maio

Com sucesso de vendas e engajamento do público, a novidade da marca será apresentada no próximo sábado no show Buteco do Gusttavo Lima, em Brasília

Com o sucesso de vendas do Vermelhão, amaro criado a partir das inspirações do cantor Gusttavo Lima e lançado em abril de 2022, a marca já anuncia uma nova versão: Vermelhão Tonic, em lata de 220 ml, drink pronto para beber à base de Vermelhão, misturado com água tônica e um toque de óleos essenciais naturais da casca de laranja. A data oficial para a apresentação ao público será no próximo sábado, dia 21/05, no show Buteco do Gusttavo Lima, em Brasília. Para quem é do mercado varejista, o produto já pode ser conferido na APAS SHOW, maior feira de bebidas e alimentos das Américas, que acontece até 19 de maio em São Paulo, que contará com a novidade no estande da Better Drinks, grupo de bebidas premium responsável pela produção e distribuição do produto.

O Vermelhão já vem batendo recordes históricos em diversos aspectos desde a sua criação. O desenvolvimento e lançamento do primeiro lote foi feito em apenas 2 meses desde a primeira conversa com o cantor, é a primeira marca de bebidas nativa digital, segue uma tendência de unir público e autenticidade ao ser criada a partir das inspirações de um dos maiores artistas brasileiros da atualidade e, em menos de 24 horas do lançamento, já tinha mais de 70 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Além do sucesso na execução e criação de marca, também vem demonstrando desempenho superior em vendas nos supermercados, além de 20 mil garrafas vendidas na loja própria do Vermelhão no Mercado Livre em apenas 20 dias.

“A categoria de consumo “pronto para beber” é uma tendência crescente em todo o mundo e queremos fomentar essa praticidade por aqui. Com isso, oferecemos o que há de melhor em qualidade e conveniência abrindo ocasiões de consumo fora do ambiente do bar para que o Vermelhão e, principalmente o Vermelhão Tonic, possam ser apreciados pelos fãs do Gusttavo Lima onde preferirem”, comenta Felipe Balota, Head da marca dentro da Better Drinks.

A bebida está disponível em duas versões: o Vermelhão Amaro, em garrafa de 700 ml, e o Vermelhão Tonic, em lata de 220 ml do drink pronto do destilado misto com água tônica. O consumidor poderá encontrar a versão pronta para beber a partir de 21/05 com venda exclusiva em 5 canais: loja do Vermelhão no Mercado Livre, rede de supermercados Super BH em Belo Horizonte/MG, Atacadista Super Adega em Brasília/DF, no aplicativo de entrega rápida Daki e no evento Buteco do Gusttavo Lima de Brasília. O primeiro lote ainda será limitado a 125 mil latas e a produção segue acelerada para atender a alta demanda a partir do segundo semestre de 2022.

Sobre a Better Drinks

Grupo brasileiro que agrega marcas inovadoras de bebidas, a Better Drinks quer transformar o atual e tradicional setor unindo marcas que pensam diferente e querem entregar qualidade e conveniência aliadas aos desejos do novo consumidor. O grupo é composto pelas marcas: F!VE, de drinks prontos para beber, Praya, de cervejas, Vivant, de vinhos em lata, Mamba, de águas, Baer-Mate, mate com gás e cafeína natural e Vermelhão, amaro desenvolvido em sociedade com Gusttavo Lima. A empresa foi criada pelos empreendedores Felipe Della Negra e Felipe Szpigel, iniciou suas operações em 2022 e, além dos fundadores, conta ainda com investidores de peso como Thadeu Diz, Felipe Diz e Rodrigo Monteiro, fundadores da Zee.Dog, Fernando Gringberg, Mario Gorski, Ricardo Garrido e Sergio Camargo do CiaTC, Daniel Peres Chor da Multiplan, Norte Ventures, Alexandre Macedo ex RBI e XYZ, Luiza Nolasco da Gringa e Intellibrand, Fernando Soares ex Ambev e atual Dominos, Vasco Luce Ex Pepsico e ACNext, dentre outros.