TZ da Coronel lança o clipe de “No Love”

Cantor é um dos nomes confirmados no projeto ‘Poesia Acústica 13’

TZ da Coronel lançou, na última terça-feira (30), o single “No Love”. A faixa veio acompanhada de um videoclipe, que está disponível em seu canal de YouTube. A produção audiovisual é marca registrada dos trabalhos do artista, que prioriza uma pegada de filme. E desta vez não foi diferente: o clipe conta com uma fotografia trabalhada em tons frios e figurinos do clássico ao urbano, conforme os cenários.

“‘No love’ quer dizer sem amor e eu tive que ser sem amor em algumas decisões, agir friamente para chegar aqui. E essa forma de agir com tranquilidade é o que gera desespero. Também tem um significado por trás da coruja, que é a ave da noite, sabedoria, mistério e inteligência. Assim como a coruja, ‘No love’ é um símbolo que mostra como agir, de forma fria e calculista”, conta TZ.

O rapper iniciou sua caminhada através das batalhas de rima e hoje é um dos nomes em ascensão no trap nacional, com quase três milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase um bilhão de reproduções nas plataformas digitais. Ele também é um dos artistas confirmados no projeto ‘Poesia Acústica 13’.

Natural do Morro do Limão, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, TZ vem conquistando cada vez mais fãs por onde se apresenta pelo Brasil. Entre seus admiradores está Caetano Veloso, que citou o jovem cantor na música “Sem Samba Não Dá”. Recentemente, ele assinou com o selo “Nada Mal”, do artista Filipe Ret, reforçando ainda mais a ascensão do cantor na cena.

Letra:

Tz da Coro

Nego faz malote

Finalidade não é a fama

Nem holofote

Primeiro dote no bolso

Movimentando a grana

No chão onde era lama

Mostra que a favela também pode

Quem protege não falha e nem dorme

Se tá contra, vem na pista, corre

Tropa conta e a fumaça sobe

Igual meu traje, isso pra nóis é esporte

No love, com a glock é no love

Com a minha tropa é no love

Pro meu boné Lacoste

Nossa tranquilidade gera desespero

Por isso tu não vê eu

Por isso tu não vê falha

Por isso tu não vê nada

A família vale ouro

E tudo aquilo que as notas não compra

Eu tenho no meu tesouro

Tu sabe que é a favor do contra

Tu escutou da coro

Fogos estalam lá na ponta e nem é ano novo

Eu garanto que tu cai

Se vir mandado tu cai

Tu cai, se vir mandado tu cai

Tu cai, se vir mandado tu cai