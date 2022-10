TZ da Coronel alcança #1 nos vídeos em alta no YouTube

A faixa “Fé Blindada”, a terceira do EP “Gênio”, chegou à marca em apenas sete horas de lançamento

Um dos maiores nomes do trap do Brasil, TZ da Coronel lançou, na última quinta-feira (13), o EP “Gênio”, composto por cinco faixas inéditas. A terceira música do setlist, “Fé Blindada”, é o lead single e mais um trabalho do artista com MC Cabelinho. A faixa chegou acompanhada de um clipe disponível no canal do YouTube de TZ, que já atingiu o #1 dos vídeos em alta na plataforma em apenas sete horas de lançamento. Em menos de 24 horas, o clipe ultrapassou a marca de 420 mil visualizações.

“Em ‘Fé Blindada’ eu trago a participação do Little hair, Mc Cabelinho, além de ter uma genialidade musical é um irmão, uma pessoa que me identifico bastante musicalmente, um grande amigo que divide comigo ideias e pontos de vista sobre a criação de um trabalho, da música, do videoclipe. Ele também foi um dos primeiros grandes nomes do trap a fazer um trabalho comigo, no início da minha carreira”, conta TZ.

Além da colaboração no EP, TZ e Mc Cabelinho estiveram juntos no “Poesia Acústica 13”, onde abrem a faixa de quase 11 minutos. A produção musical se mantém no Top 10 das mais tocadas no Spotify desde a estréia e em 24 horas teve mais de 5 milhões de views no YouTube.

TZ da Coronel iniciou sua caminhada através das batalhas de rima e hoje é um dos nomes em ascensão no trap nacional com quase três milhões de ouvintes mensais no Spotify e quase um bilhão de reproduções nas plataformas digitais. Recentemente emplacou a música “No Love”, lançada em agosto, no Top 200 do Spotify Brasil. O rapper também se encontra no charts: Top Artistas de Portugal, no Viral Brasil e Top Artistas do Brasil.

Natural do Morro do Limão, em Cabo Frio, Rio de Janeiro, TZ vem conquistando cada vez mais fãs por onde se apresenta pelo Brasil, dentre eles está Caetano Veloso, que citou o jovem cantor na música “Sem Samba Não Dá”. Recentemente ele assinou com o selo “Nada Mal”, do artista Filipe Ret, reforçando ainda mais a ascensão do cantor no cenário do trap nacional.