Tyrone Azevedo receberá Rafaela Rachi, Carlinhos Maia, Allen Gomes e personalidades para o Imperial Aplausos

Os preparativos do Imperial Aplausos estão abalando as fronteiras do Brasil.

O Palácio Bandeirante, em São Paulo, será palco para receber as personalidades. O apresentador Tyrone Azevedo tem a honra de apresentar personalidades que fazem parte de uma história que se chama Brasil.

O evento tem a organização do programa Gente Bonita.

A luxuosa sociality Rafaela Rachi e a empresa Pura Construtora e Incorporadora serão um dos homenageados da noite, juntamente com Carlinhos Maia que é um dos nossos convidados de honra para receber essa honraria.

O modelo digital influencer Allen Gomes também fará parte do encantamento real da noite.

Júlia Dieckmann, Reges Salomão, Tyrone Azevedo e Rafa Rodrigues têm orgulho de recebê-los em alto estilo.



O helicóptero gente bonita pelo Brasil buscando algumas personalidades para essa noite.