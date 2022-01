Tyrone Azevedo e Rafa Rodrigues entrevistam Sergio Brito do Titãs na estreia do Programa Gente Bonita

Um dos programas mais aguardados da TV em 2022, o Programa Gente Bonita, prepararam uma super pauta, a equipe esteve na residência do renomado cantor Sergio Brito, para uma gravação mais do que especial falando um pouco da sua trajetória ao longo dos anos com a banda Titãs.

Em entrevista, o cantor confidenciou momentos históricos aos apresentadores Tyrone Azevedo, Rafa Rodrigues e Maycon Santos. Alem de mostrar a intimidade, Sergio Brito foi surpreendido com a presença de seu fã número 1, o empresário mineiro Junior Parma, convidado pela produção do programa para estar presente.

O programa de estreia também contará com participação dos cantores sertanejos Thalles Roger e Luan Souza no bar do programa e a pedagoga e empresária rural Beza Nogueira, no sofar da fama.

O Programa Gente Bonita será transmitido para todo o Brasil, com programação que será anunciada nos próximos dias.