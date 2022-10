Tonya Beauty Academy promove curso em Harvard

Localizada em Orlando, a Tonya Beauty Academy investe em técnicas conceituadas no setor de cuidados faciais

Os cuidados faciais estão em alta e, por conta disso, as pessoas cada vez mais buscam procedimentos que proporcionem hidratação e rejuvenescimento da pele. Tais tratamentos trazem benefícios como o retardamento de rugas e proteção contra a poluição, além de evitarem a desidratação e o ressecamento.

Deste modo, especialistas estão sempre desenvolvendo técnicas para que os profissionais da área atuem de forma cada vez mais segura e assertiva. Exemplo disso é a Tonya Beauty Academy, clínica de estética voltada ao público brasileiro que mora nos EUA, que ministra cursos para os interessados em aprimorar as suas habilidades.

Criada por Tonya Pereira, a clínica esteve presente, inclusive, no último congresso de beleza facial em Paris, o IMCAS 2022. Lá, a profissional demonstrou três técnicas faciais apontadas como inovadoras no setor. O próximo passo da empresa será ministrar um curso na aclamada Universidade de Harvard.

“Participamos deste congresso em Paris para demonstrar novas técnicas que são inovadoras e que possam ser aplicadas no setor por outras pessoas: a PPG, a ASCE+ e a PINK TREATMENT. Elas se demonstram eficazes para tratar algumas demandas da pele facial como melasma, olheiras, rugas, manchas e marcas de expressão”, afirmou Tonya.

No curso que será ministrado na Harvard of Club, , os alunos terão a chance de aprender as técnicas citadas por Tonya. Além disso, os inscritos que concluírem as aulas ganharão um certificado internacional de reconhecimento na área. “É muito importante levar essas técnicas para as novas pessoas para que elas possam crescer no mercado e levar os benefícios desses métodos adiante para a saúde das pessoas. Como uma marca da Beauty Academy, é fundamental fomentar isso nos profissionais e essa parceria com a Universidade de Harvard mostra isso”, concluiu.