Tomate é confirmado no Bloco Fissura no Carnaval de Salvador

O bloco desfila dois dias de folia no circuito Barra-Ondina

O bloco Fissura, um dos mais tradicionais da folia baiana, acaba de confirmar dois dias de desfile no Carnaval de Salvador e trará, o cantor Tomate – um dos maiores puxadores de trio da história do carnaval baiano, para puxar a sexta-feira do bloco.

Levando mais de 4 mil pessoas às ruas durante sua passagem, o Fissura trará ainda, em seu segundo dia de desfile, o sábado, o Fissura After – que será uma continuação da folia iniciada por Tomate e que contará com a animação das Filhos de Jorge e DH8.

Oferecendo animação e propondo uma mistura, o Bloco Fissura atrai turistas, famílias, grupo de amigos e jovens de várias idades e classes sociais. Com um trio elétrico que possui som de última geração, usando o que há de mais moderno em sistema de transmissão para o carro de apoio, que conta com serviço de bar e lanchonete, banheiros, mais de 1.000 seguranças identificados.

Misturando ritmos e propondo encontros únicos, o Bloco Fissura promete marcar o retorno do Carnaval de Salvador em grande estilo e com a energia lá em cima. Alto astral e vibe positiva não vão faltar!

Os abadás para os dois dias de desfile do Fissura estão sendo vendidos através da plataforma Sympla