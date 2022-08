Toguro, criador da Mansão Maromba dá voz a talentos da periferia

Toguro tem um impacto social por mudar vidas e dar um norte, uma direção aos grandes dons das comunidades.

Desde o lançamento da sua produtora musical, 3EME, há cerca de 1 ano, Toguro vem na caminhada, construindo, estudando e selecionando os grandes talentos que terão espaço e oportunidade de soltar a voz e mostrar sua arte através das plataformas digitais e do audiovisual.

É um investimento corajoso para quem abraça a arte e sabe da sua missão no mundo. Ao investir na pluralidade de talentos, que se iniciou através de um dos maiores projetos da internet atualmente, Mansão Maromba, que possui uma das maiores audiências no youtube e nas redes sociais em geral, Toguro tem um impacto social por mudar vidas e dar um norte, uma direção aos grandes dons das comunidades.

Com a ascensão do Funk cada vez maior e uma gama de músicos talentosos em busca de uma oportunidade de lançar o seu som, de construir a sua tão sonhada carreira musical, a 3EME nasceu com o intuito de dar voz a inúmeros talentos de periferia, onde realiza o agenciamento, a gravação e o lançamento de videoclipes.

Os artistas que hoje compõem a produtora são: Chapa MC, Rafa Lisboa, Menor DF, MC GRANDÃO DA MANSÃO, dentre outros grandes nomes.

O Canal 3EME filmes segue a todo vapor lançando videoclipes, como o mais recente, “Mansão Maromba” na voz do MC GRANDÃO DA MANSÃO ao lado da produção de Gil Castro e a música é uma homenagem a trajetória do grande criador do projeto.

Toguro pretende revolucionar a música com a sua autenticidade, faro aguçado de mercado e muito profissionalismo.

As perguntas que ficam são: Qual será o grande estouro da 3EME ? Será que Toguro fará história também na música? Quais serão os seus próximos passos? Vamos seguir acompanhando e vibrando com cada conquista.