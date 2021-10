Timbalada volta aos palcos com show em Brasília

Além da volta aos palcos, a Timbalada tem mais novidades! A volta, após 5 anos em carreira solo, do vocalista Denny Denan

Que a Timbalada é uma banda de energia única e contagiante, o mundo inteiro sabe. Isso é incontestável!! Criada e idealizada por Carlinhos Brown, a Timbalada revolucionou a música no planeta, movida por ritmo e energia própria, sendo o timbal a sua maior referência. A banda tem uma trajetória que marcou gerações e segue fazendo história.

Mais uma vez a Timbalada surpreende aos fãs, admiradores, contratantes e ”Timbaleiros” de alma e coração de todo o mundo com o retorno do cantor Denny Denan aos vocais da banda. Natural de Camaçari, Denny é um artista genuinamente percussivo e do povo, músico, cantor e compositor. Ele traz na alma as batidas, a sonoridade e a força da música baiana. Com uma vasta experiência no cenário musical, Denny contabiliza 31anos de carreira e é considerado um dos grandes representantes do gênero ‘axé’, o que faz dele um artista cada vez mais profissional e disposto para alçar voos mais altos.

Após 5 anos em carreira solo, Denny retorna à família Timbalada ainda mais maduro e experiente, pronto para levar, com maestria e ao lado do parceiro e atual cantor da banda, Suja Ferreira, percussionista, compositositor e cozinheiro com 22 anos de carreira, alegria e toda a potência da banda para os fãs saudosos de várias cidades do Brasil. Suja é um talento à parte! Dono de hits gravados por grandes nomes da música nacional, há 04 anos ele brilha como cantor da Timbalada e dos timbaleiros.

Esse retorno promete muitas surpresas e experiências incríveis para os amantes da banda. Uma das grandes novidades é a parceria entre a Candyall Entertainment – empresa responsável pela direção artística da Timbalada, gerida por Carlinhos Brown e com gestão artística de lvanna Souto – e a Salvador Produções, uma das maiores produtoras de empresariamento artístico e de eventos do país, liderada por Marcelo Britto, que a partir de agora passa a ser responsável por toda a gestão e pelo comercial da banda.

O batuque é uma chave que abre portais de realidades ancestrais históricas, filosóficas, linguísticas, de oralidades e culturas que nos formam.







O primeiro e tão esperado show com Denny nos vocais promete ser um dos maiores acontecimentos dos últimos tempos! Marcado para dia 11 de outubro, véspera de feriado na capital do País (Brasília), o Café de La Music vai sacudir com toda vibração e energia única que só a Timbalada tem!! E por falar em energia única, vamos dar a volta no Guetho siiiim!!!! Atendendo aos inúmeros pedidos, o Candyall Guetho Square vai receber no dia 05 de dezembro o 1° ensaio de verão da Timbalada, que segue pelos domingos de janeiro e fevereiro repleto de surpresas e muitas emoções!

Com todo gás e com a musicalidade aflorada, a banda já está em estúdio compondo e criando a mais nova música de trabalho que deverá ganhar um clipe especial a ser lançado nos próximos meses. E as novidades não param por aí… lvanna Soutto, Gestora artística, ressalta que em comemoração aos 30 anos da banda, muitas surpresas estão sendo organizadas.

As ações acima citadas fazem parte do ”Timbalada 30″, que é o projeto da banda para 2022, o Comunidarte, que vai abranger a área de intervenção urbana no bairro do Candeal, abrangendo uma nova revisita de artes visuais assinada por artistas plásticos. Ivanna conta ainda que como ‘gran finale’ do projeto Timbalada 30 anos, será produzido pela Macaco Gordo um documentário mais do que especial, dirigido por Chico Kértzs e Carlinhos Brown, que contará, em riqueza de detalhes, a história da criação e trajetória da banda, evidenciando toda magia, amor, respeito e cultura por trás deste fenômeno chamado Timbalada.

“O batuque é uma chave que abre portais de realidades ancestrais históricas, filosóficas, linguísticas, de oralidades e culturas que nos formam. A Timbalada será sempre um laboratório musical com potencial de convergência linguística e rítmica. É um movimento que cresceu percussivo e se fortaleceu como modelo de desenvolvimento artístico, portanto, não existe ex-timbaleiro. Todos somam, pois o futuro é essa ancestralidade em continuidade.” Carlinhos Brown.