Henrique Casttro lança EP com participação de Marília Mendonça e Zezé Di Camargo

Álbum inédito de Henrique Castro chegou ao público na última sexta-feira (1) e conta com a participação de grandes nomes do sertanejo

Um violão e trinta reais no bolso. Foi assim que um dos maiores compositores do país chegou em Goiânia, há quase 10 anos. Tempos de dificuldades e saudade de casa! Às vezes, Henrique só tinha pipoca e miojo na dispensa – o que para muitos era loucura, para ele era persistência. Muitas vezes, chorava pela falta dos avós e amigos que havia deixado em sua cidade natal, Pedro Afonso (TO). Afinal, a realidade na cidade grande era árdua.

Foram anos de portas na cara e de muitos “nãos”, até chegar o tão esperado sim e ver todo aquele sonho que antes era distante começando a se tornar realidade. E assim as suas músicas viraram hits em vozes como a de Marília Mendonça, Wesley Safadão, Henrique e Juliano. Com um currículo de quem tão bem conhece cada palavra e acorde, Henrique se lança como cantor e já em grande estilo. Hoje foi lançado “Henrique Casttro Ao Vivo”, que traz participação especial de Marília Mendonça e Zezé Di Camargo.

“Aprendi que Deus não dorme e está o tempo todo mandando provações. Passei por várias. Em alguns momentos, gritei por socorro e fui acudido. Em outros, dei o meu melhor, mas fui vencido, no entanto, nunca desanimei. Hoje, com meus 27 anos de idade, posso dizer que sou um homem realizado. Sempre me orgulhei das minhas composições nas vozes de amigos queridos. Quero continuar compondo cada vez mais para todos e para mim. E prometo me entregar de corpo, alma e voz às músicas que eu interpretar”, afirma Henrique.

O tocantinense, que é considerado um dos mais consagrados compositores do Brasil, reúne um portfólio composto por diversos sucessos. Com 12 anos de carreira, o artista de 27 anos é o criador de “Propaganda” de Jorge & Mateus, “Na Cama Que Eu Paguei” de Zé Neto & Cristiano, “Sonhei Que Tava Me Casando” de Wesley Safadão, “Aham” de Lucas Lucco, “Namorada Reserva” de Hugo & Guilherme, e muitos hits cantados em coro pelos brasileiros.

Famoso pela composição de um dos maiores sucessos no país atualmente, “Liberdade Provisória”, Henrique Casttro promete abrilhantar ainda mais o cenário musical nacional. O sertanejo reforçou sua carreira como músico lançando a moda intimista “Ta Sofrendo Porque Quer”, em parceria com Henrique & Juliano, no canal da Workshow, um dos principais escritórios de música do Brasil.

Confira!