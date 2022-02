Thiago & Luan lançam EP Ousadamente Diferente

Thiago & Luan são os mais novos queridinhos do mundo sertanejo, especialmente no Norte e Nordeste do país, após o lançamento do primeiro EP da dupla, “Ousadamente Diferente”. Os artistas moram em Imperatriz (MA) e têm ganhado o mercado musical fazendo mais de 20 shows por mês cantando sertanejo, piseiro, forró e até pop/funk em suas apresentações.

Completando 10 anos de estrada em 2022, o novo trabalho disponível nas plataformas de músicas chega para selar esse novo caminho. Com cinco músicas inéditas, “Ex Bebê”, “Fica Azul”, “Carinha de Bandida”, “Motel é o Carai” e “Fodinha”, o EP foi gravado em Goiânia (GO) e tem participação especial do cantor Zé Ottávio. “Esse é um projeto que fizemos com muito carinho. É um EP muito alegre, dançante pra galera se divertir com a gente nas redes sociais e nos shows”, pontua Thiago.

A música de trabalho “Ex Bebê” entrou na playlist oficial do Spotify Brasil ‘Geração Sertaneja’, no dia do lançamento. Ganhou clipe no YouTube e a coreografia na internet já é um sucesso. “Para nós, música é termômetro e o calor desse EP nos traz o sentimento de um divisor de águas em nossa carreira”, explica Luan.

Agora, após o lançamento do áudio nas plataformas de streamings, a cada 15 dias, Thiago & Luan lançaram um clipe das músicas inéditas no canal oficial no YouTube/ThiagoeLuan.

Ouça nos apps de músicas: https://berger.lnk.to/ ousadamentediferente

Assista no YouTube: https://youtu.be/L12YaSBfLoo