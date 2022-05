Thiago Aracam e Aline Frare celebram os três anos do pequeno Francisco

Casal reuniu amigos e familiares para primeira festa do filho em Buffet

À espera de Angelina, o cantor Thiago Arancam e sua esposa, Aline Frare, reuniram amigos e familiares no último final de semana para celebrarem o aniversário de três anos do filho Francisco. Por conta da pandemia, essa foi a primeira festa em um buffet do primogênito do casal.

O tema da comemoração, realizada no Buffet Planeta Kids de Alphaville com decoração de Luciaba Martini, foi Jurassic World e o que não faltou foi diversão para a garotada que, entre brinquedos e brincadeiras, conferiram uma apresentação especial do Circo Mágico com o ilusionista Dimy – campeão latino americano de mágicas.

A noite ainda contou com um pequeno show particular de Thiago Arancam para a alegria dos convidados, que se deliciaram com os doces personalizados da Nana Chocoartes. A organização ficou a cargo do cerimonialista Júnior Donatto (reconhecido por estar à frente de grandes eventos em São Paulo).